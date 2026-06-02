"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

02 Haziran 2026, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kitapta İsmail’i de an. Muhakkak ki o vaadinde sâdıktı ve Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdi.

Meryem Sûresi: 54

HADİS:

İmran oğlu Musa, “Ya Rabbi! Senin katında en değerli kulun kimdir?” diye sordu. Allah şöyle cevap verdi: “Cezalandırmaya gücü yettiğinde affedendir.”

Camiü’s-Sağir, No: 2903

Okunma Sayısı: 487
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mescid-i Aksa, yalnızca Müslümanlara ait! - İsrail’in Kudüs üzerinde egemenlik hakkı yok!

    Devlet siyaseti yeniden mi çerçeveliyor?

    Muhalefeti susturmak çok pahalı bir kampanya

    Tom Barrack’a ek görev

    Devlet madencilere verdiği sözleri yerine getirmeli

    İstanbul'un enflasyonu Mayıs ayında yüzde 1,53 arttı

    Açlık sınırı 38 bin liraya dayandı

    Ekonomistler: Tablo parlak değil

    Çağ dışı maddeyi geri çekin

    Otobüs alev aldı: 1’i bebek 8 ölü

    İsrail ‘utanç listesi’nde

    Trump’tan İran Anlaşmasına ‘revizyon’ talebi

    Edebiyatçılardan adalet çağrısı

    İsrail zulümde sınır tanımadı

    Malezya'da da 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimi engellenecek

    Avustralya'da şiddetli fırtına: 47 binden fazla abone elektriksiz kaldı

    Hukukullah ve hukuk-u şahsiye

    Gençler anketlerle konuştu

    Kemalizm’i hortlatanların örtüsü AKP

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.