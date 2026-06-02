Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kitapta İsmail’i de an. Muhakkak ki o vaadinde sâdıktı ve Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdi.
Meryem Sûresi: 54
HADİS:
İmran oğlu Musa, “Ya Rabbi! Senin katında en değerli kulun kimdir?” diye sordu. Allah şöyle cevap verdi: “Cezalandırmaya gücü yettiğinde affedendir.”
Camiü’s-Sağir, No: 2903
