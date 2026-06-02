Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kitapta İsmail’i de an. Muhakkak ki o vaadinde sâdıktı ve Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdi.

Meryem Sûresi: 54

HADİS:

İmran oğlu Musa, “Ya Rabbi! Senin katında en değerli kulun kimdir?” diye sordu. Allah şöyle cevap verdi: “Cezalandırmaya gücü yettiğinde affedendir.”

Camiü’s-Sağir, No: 2903