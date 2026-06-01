İstanbul'un enflasyonu Mayıs ayında yüzde 1,53 arttı

01 Haziran 2026, Pazartesi 17:00
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 2026 Mayıs ayına ilişkin İstanbul enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artarken yıllık bazda yüzde 36,77 oldu. İTO verilerine göre, Mayıs ayında İstanbul'da fiyat artışları özellikle hizmet sektöründeki kalemlerde yoğunlaştı. Mayıs ayında en yüksek aylık artış yüzde 4,14 ile lokanta ve oteller grubunda görülürken, bunu yüzde 3 ile konut ve yüzde 2,70 ile eğlence ve kültür harcamaları izledi. Ev eşyası yüzde 2,07, giyim ve ayakkabı yüzde 1,84, haberleşme yüzde 1,47 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 1,25 oranında yükseldi.

Ankara - Mehmet Kara

