Mescid-i Aksa, yalnızca Müslümanlara ait! - İsrail’in Kudüs üzerinde egemenlik hakkı yok!

Ürdün, Mescid-i Aksa’ya yönelik baskın ve provokasyonları kınayarak, mabedin yalnızca Müslümanlara ait olduğunu vurguladı.

Ürdün, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya fanatik Yahudilerin düzenlediği baskını ve bazı grupların İsrail bayrağı açmasını kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi ve Harem-i Şerif’in avlusunda “provokatif davranışlarda” bulunmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, söz konusu eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlâli olduğu vurgulanarak, “Bu girişimler kınanması gereken bir tırmanış ve derhal son verilmesi gereken kabul edilemez bir provokasyondur” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in Kudüs üzerinde egemenlik hakkı yok

Açıklamada, söz konusu eylemlerin Mescid-i Aksa’yı zaman ve mekân olarak bölme girişimi anlamına geldiği, ayrıca mabedin mübarekliğini ihlâl ettiği ifade edildi. “İsrail’in işgal altındaki Kudüs ve şehirde Müslümanlara ve Hristiyanlara ait mukaddes mekânlar üzerinde hiçbir egemenlik hakkı yoktur” ifadesine yer verilen açıklamada, ihlâl ve provokasyonların sürdürülmesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu.

Uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, İsrail’in işgal gücü sıfatıyla Kudüs’teki İslâmî ve Hristiyan mukaddes mekânlara yönelik ihlâllerini ve işgal altındaki Batı Şeria’da yürüttüğü tek taraflı uygulamaları durdurmasını sağlayacak kararlı bir tutum sergilenmesi istendi. Açıklamada ayrıca, “144 dönümlük alanın tamamını kapsayan Mescid-i Aksa, yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet mekanıdır” ifadesi yinelendi.