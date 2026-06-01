Ekonomistler: Tablo parlak değil

TÜİK’in açıkladığı ilk çeyrek büyüme verileri, ekonomistlerin dikkatini sanayideki daralma ve ihracattaki gerilemeye çekti.

Ekonomi yıllık yüzde 2,5 büyürken TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, “İhracat daralması yıllık %12.7. Vaziyet buyken, büyümede bir dengelenme ya da sağlıklı gidişattan bahsedemeyiz” dedi. Prof. Dr. Şenol Babuşcu “Büyüme yüzde 2,5 ama tablo parlak değil” değerlendirmesini yaptı. Burcu Aydın ise büyümenin son iki yılın en düşük oranı olduğunu belirtti. Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre de büyüme rakamlarının ekonomideki kırılgan tabloyu ortaya koyduğunu belirterek, “Sanayi ve özellikle imalat daralırken, büyümenin tüketim ve hizmetler üzerinden sürmesi; ihracatta yüzde 12,7’lik reel gerilemeye rağmen ekonominin iç taleple ayakta tutulmaya çalışıldığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

