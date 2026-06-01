"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Ekonomistler: Tablo parlak değil

01 Haziran 2026, Pazartesi 17:00
TÜİK’in açıkladığı ilk çeyrek büyüme verileri, ekonomistlerin dikkatini sanayideki daralma ve ihracattaki gerilemeye çekti.

Ekonomi yıllık yüzde 2,5 büyürken TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, “İhracat daralması yıllık %12.7. Vaziyet buyken, büyümede bir dengelenme ya da sağlıklı gidişattan bahsedemeyiz” dedi. Prof. Dr. Şenol Babuşcu “Büyüme yüzde 2,5 ama tablo parlak değil” değerlendirmesini yaptı. Burcu Aydın ise büyümenin son iki yılın en düşük oranı olduğunu belirtti. Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre de büyüme rakamlarının ekonomideki kırılgan tabloyu ortaya koyduğunu belirterek, “Sanayi ve özellikle imalat daralırken, büyümenin tüketim ve hizmetler üzerinden sürmesi; ihracatta yüzde 12,7’lik reel gerilemeye rağmen ekonominin iç taleple ayakta tutulmaya çalışıldığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

