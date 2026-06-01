Muhalefeti susturmak çok pahalı bir kampanya

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye’de siyasetin “kuralsız, hukuksuz ve sert bir atmosfere mahkûm” hale geldiğini belirterek, bunun ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Karaalioğlu, sekiz yılı aşkın süredir devam eden ekonomik krizin derinleştiğini, yüksek enflasyon hedeflerinin dahi tutturulamadığını ifade etti. İktidarın muhalefete yönelik baskı politikalarını sürdürürken aynı zamanda ekonomik hedefleri de sürekli revize etmek zorunda kaldığını belirten Karaalioğlu, “Her sansasyonel tutuklama, kayyım ya da siyasî belirsizliği artıran hamlenin sonucu; enflasyon artışı, rezerv kaybı, CDS primi yükselişi ve aşırı faizdir” değerlendirmesinde bulundu. Demokrasi ve hukukun yalnızca ekonomik gerekçelerle savunulamayacağını vurgulayan Karaalioğlu, siyaseti gerileten her adımın Türkiye’ye kalıcı ekonomik ve sosyal maliyet yüklediğini ifade etti. Bunların sonucunda ağır faturaların çıktığını söyleyen Karaalioğlu, “Ekonomideki tablo bir fatura… Dış politikadaki tıkanıklık bir fatura... Gençlerin geleceklerini dışarıda aramaları bir fatura... Eğitimde eğitimsiz nesillerin yetişmesi bir fatura… Ülkenin itibar kaybı bir fatura…” dedi. Haber Merkezi

