Açlık sınırı 38 bin liraya dayandı

Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın açıkladığı Mayıs 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaktaki zorluklarının derinleştiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre açlık sınırı bir ayda 1 bin 342 lira artarken, yoksulluk sınırı da 5 bin 25 liralık yükseliş gösterdi. Araştırmada, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken harcamanın mayısta 37 bin 655 liraya ulaştığı belirtildi. Gıda dışındaki temel ihtiyaçlar için gerekli harcama ise 76 bin 190 liraya çıktı. Böylece yoksulluk sınırı 113 bin 845 liraya yükseldi. Son bir yılda açlık sınırındaki artış 11 bin 203 lirayı, yoksulluk sınırındaki artış ise 32 bin 243 lirayı buldu.

