Araştırmacı yazar Bekir Ağırdır, T24’te “Türkiye’nin önündeki mesele: Devlet siyaseti yeniden mi çerçeveliyor?” başlıklı bir yazı yazdı.

Toplumun önemli bir bölümü gidişattan kaygılı ve ümitsiz olduğunu söyleyen Ağırdır, “Araştırmaların en dikkat çekici ortak bulgularından biri şu: Toplumun üçte ikisi mevcut gidişattan rahatsız, beşte dördü yargıya güvensiz ve yarıya yakını siyasetin sorun çözebileceğine dair inancını kaybetmiş durumda. Eğer bugün yaşananlar cumhuriyetin yeni referanslarının şekillenmesi anlamına geliyorsa ve bu süreç ikna ve uzlaşmayla değil; merkezî kararlarla, güvenlikçi ve ahlâkçı bir bakışla yürüyorsa, o zaman Türkiye’nin önündeki mesele çok daha büyük demektir. Asıl cevap verilmesi gereken soru şu: Nasıl bir gelecek, nasıl bir Türkiye hayali, toplumdaki tüm farklılıklara onurlu bir hayat vaat edebilir?” diye sordu.

