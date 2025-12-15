Göç Avrupa’yı bölüyor

Avrupa’da sığınmacı meselesi, yalnızca bir politika başlığı olmaktan çıkıp siyasal kutuplaşmanın merkezine yerleşmiş durumda. Birçok ülkede sığınmacı karşıtı söylem sertleşirken, bir zamanlar aşırı sağa özgü kabul edilen ifadeler ve öneriler artık ana akım siyasetin parçası haline geliyor.

Kitlesel sınır dışı çağrıları, ‘ulusal kimlik’ vurgusu ve açık biçimde ayrıştırıcı dil, seçim kampanyalarından parlamento tartışmalarına kadar geniş bir alanda normalleşiyor. Euronewa Türkçe’nin haberine göre bu sertleşme, göçün Avrupa genelinde siyasî gündemin üst sıralarına tırmanması ve sağ popülist partilerin kamuoyu yoklamalarında güç kazanmasıyla paralel ilerliyor. Reform UK, Almanya için Alternatif (AfD) ve Fransa’daki Ulusal Birlik (National Rally) gibi partiler, göçü doğrudan bir tehdit olarak tanımlayan politikalarıyla birçok ülkede ya birinci sırada ya da zirveye yakın konumda bulunuyor. Haber Merkezi Haber Merkezi

