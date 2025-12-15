Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı yapılarda yıkım çalışmaları sürüyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından Camikebir, Camicedit ve Kurtuluş mahallelerinde bulunan 18 bina daha yıkıldı. Sındırgı Belediyesi ekipleri de Camicedit Mahallesi Ahmet Refik Paşa Caddesi'nde tehlike arz eden 4 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım işleminin ardından oluşan molozlar iş makineleriyle temizleniyor. AA

Okunma Sayısı: 190

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.