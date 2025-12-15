Avustralya'dan dünkü saldırının ardından silah yasalarını sıkılaştırma kararı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen, 15 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından silah yasalarının sıkılaştırılacağını açıkladı.

Albanese, düzenlediği basın toplantısında dün meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin gerekeni yapacağı mesajını veren Albanese, silah yasalarının daha da sıkılaştırılacağını belirtti. Albanese, "Bir kişi tarafından kullanılan ya da ruhsatlanan silah sayısının kısıtlanması dahil daha sıkı silah yasalarını ulusal kabine gündemine ekleyeceğim." dedi.

Albanese, insanların durumunun zamanla "değişebileceğini", bu nedenle ruhsatların "daimi olmaması" gerektiğini söyleyerek bazı yasalar federal, bazıları eyalet düzeyinde uygulansa da bu konuda hemfikir olmak için çabalayacaklarını kaydetti.

Dün, saldırıyı düzenleyen saldırganlardan 50 yaşındaki babanın ruhsatlı silah sahibi olduğu, kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğu ve olay yerinde de 6 silah ele geçirildiği açıklanmıştı.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmişti.

Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Polis, 15 kişinin öldüğü ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Avustralya Başbakanı Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.