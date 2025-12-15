"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Avustralya'dan dünkü saldırının ardından silah yasalarını sıkılaştırma kararı

15 Aralık 2025, Pazartesi 20:27
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen, 15 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından silah yasalarının sıkılaştırılacağını açıkladı.

Albanese, düzenlediği basın toplantısında dün meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Hükümetin gerekeni yapacağı mesajını veren Albanese, silah yasalarının daha da sıkılaştırılacağını belirtti. Albanese, "Bir kişi tarafından kullanılan ya da ruhsatlanan silah sayısının kısıtlanması dahil daha sıkı silah yasalarını ulusal kabine gündemine ekleyeceğim." dedi.

Albanese, insanların durumunun zamanla "değişebileceğini", bu nedenle ruhsatların "daimi olmaması" gerektiğini söyleyerek bazı yasalar federal, bazıları eyalet düzeyinde uygulansa da bu konuda hemfikir olmak için çabalayacaklarını kaydetti.

Dün, saldırıyı düzenleyen saldırganlardan 50 yaşındaki babanın ruhsatlı silah sahibi olduğu, kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğu ve olay yerinde de 6 silah ele geçirildiği açıklanmıştı.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmişti.

Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Polis, 15 kişinin öldüğü ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Avustralya Başbakanı Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya: Filistin Devleti'ni tanıma kararımızda haklı çıktık

    Almanya: Rusya, Ukrayna’nın yanında duracağımızı bilmeli

    "Zararsız" değil! - Elektronik sigaranın kalp krizi riskini artırabileceği tespit edildi

    Avustralya'dan dünkü saldırının ardından silah yasalarını sıkılaştırma kararı

    Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

    İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

    Volkswagen, ilk kez Almanya'daki bir fabrikasını kapatacak

    AB Komisyonundan Lahbib: Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı!

    Göç Avrupa’yı bölüyor

    Hatay Antakya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Almanya’da ev arayan Müslüman ve siyahlara ırkçılık

    Bolu Dağı'nda kar

    Fas’ta sel: Ölü sayısı 21'e yükseldi

    Gazzeliler: Prefabrik ev gönderin

    Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

    İstismar iddiaları örtbas edilemez!

    IŞİD devrede - Yine aynı oyun sahnede

    Emeklilerimize sahip çıkalım - “Emekliler oteli” Meclis gündeminde

    Sivas'ta şantiye müdürünün cenazesine 28 gün sonra ulaşıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    IŞİD devrede - Yine aynı oyun sahnede
    Genel

    İstismar iddiaları örtbas edilemez!
    Genel

    Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü
    Genel

    Gazzeliler: Prefabrik ev gönderin
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Almanya’da ev arayan Müslüman ve siyahlara ırkçılık
    Genel

    Fas’ta sel: Ölü sayısı 21'e yükseldi
    Genel

    Bolu Dağı'nda kar
    Genel

    Hatay Antakya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.