"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

15 Aralık 2025, Pazartesi 18:36
İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen bugün de Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine saldırılarda bulundu.

Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdüren İsrail ordusunun, anlaşmaya göre kendi kontrolü altında bulunan bölgeler dahil Gazze’nin farklı noktalarını hedef aldığı bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının güneydeki Refah kentine bir dizi hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Tanıklar ayrıca, İsrail ordusuna ait araçların Refah’ın kuzeyinde ayrım gözetmeksizin rastgele ateş açtığını ifade etti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçu birlikleri, ordunun kontrolü altındaki bölgelerde ve Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus’un doğusundaki çeşitli noktaları bombaladı.

İsrail helikopterlerinin de aynı bölgede ateş açtığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail helikopterlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinin doğusunu hedef aldığı, ordu araçlarının ise Gazze kentinin doğusunda makineli tüfeklerle ateş açtığı bildirildi.

İsrail'in, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği saldırılarda, ekim ayından bu yana 391 Filistinli hayatını kaybetti, 1063 kişi yaralandı.

Ateşkes anlaşması, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve 2 yıl süren saldırıların ardından imzalanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 665'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 2 artarak 70 bin 665'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 2 Filistinlinin naaşı ile 6 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 393 kişinin öldüğü, 1086 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 632 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 665, yaralıların sayısının ise 171 bin 145 olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya: Filistin Devleti'ni tanıma kararımızda haklı çıktık

    Almanya: Rusya, Ukrayna’nın yanında duracağımızı bilmeli

    "Zararsız" değil! - Elektronik sigaranın kalp krizi riskini artırabileceği tespit edildi

    Avustralya'dan dünkü saldırının ardından silah yasalarını sıkılaştırma kararı

    Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

    İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

    Volkswagen, ilk kez Almanya'daki bir fabrikasını kapatacak

    AB Komisyonundan Lahbib: Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı!

    Göç Avrupa’yı bölüyor

    Hatay Antakya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Almanya’da ev arayan Müslüman ve siyahlara ırkçılık

    Bolu Dağı'nda kar

    Fas’ta sel: Ölü sayısı 21'e yükseldi

    Gazzeliler: Prefabrik ev gönderin

    Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

    İstismar iddiaları örtbas edilemez!

    IŞİD devrede - Yine aynı oyun sahnede

    Emeklilerimize sahip çıkalım - “Emekliler oteli” Meclis gündeminde

    Sivas'ta şantiye müdürünün cenazesine 28 gün sonra ulaşıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    IŞİD devrede - Yine aynı oyun sahnede
    Genel

    İstismar iddiaları örtbas edilemez!
    Genel

    Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü
    Genel

    Gazzeliler: Prefabrik ev gönderin
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Almanya’da ev arayan Müslüman ve siyahlara ırkçılık
    Genel

    Fas’ta sel: Ölü sayısı 21'e yükseldi
    Genel

    Bolu Dağı'nda kar
    Genel

    Hatay Antakya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.