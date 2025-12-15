İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen bugün de Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine saldırılarda bulundu.

Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdüren İsrail ordusunun, anlaşmaya göre kendi kontrolü altında bulunan bölgeler dahil Gazze’nin farklı noktalarını hedef aldığı bildirildi. İsrail savaş uçaklarının güneydeki Refah kentine bir dizi hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Tanıklar ayrıca, İsrail ordusuna ait araçların Refah’ın kuzeyinde ayrım gözetmeksizin rastgele ateş açtığını ifade etti. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçu birlikleri, ordunun kontrolü altındaki bölgelerde ve Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus’un doğusundaki çeşitli noktaları bombaladı. İsrail helikopterlerinin de aynı bölgede ateş açtığı kaydedildi. Öte yandan, İsrail helikopterlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinin doğusunu hedef aldığı, ordu araçlarının ise Gazze kentinin doğusunda makineli tüfeklerle ateş açtığı bildirildi. İsrail'in, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği saldırılarda, ekim ayından bu yana 391 Filistinli hayatını kaybetti, 1063 kişi yaralandı. Ateşkes anlaşması, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve 2 yıl süren saldırıların ardından imzalanmıştı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 665'e yükseldi İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 2 artarak 70 bin 665'e yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı. İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 2 Filistinlinin naaşı ile 6 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 393 kişinin öldüğü, 1086 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 632 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 665, yaralıların sayısının ise 171 bin 145 olduğu belirtildi. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor. AA

Okunma Sayısı: 249

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.