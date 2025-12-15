Almanya’da ev arayan Müslüman ve siyahlara ırkçılık

Almanya’da siyahlar ve Müslümanların emlak piyasasında sıklıkla ayrımcılığa uğradığı kaydedildi.

Güncel bir araştırmaya göre, Türk isimlilerin de aralarında bulunduğu bazı azınlıklar, ev bakmaya bile çağrılmıyor. Alman Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin (DeZIM) güncel bir araştırması bu yönde çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. DW Türkçe’nin haberine göre, çalışma, azınlık gruplara mensup olanların ülkede konut piyasasında nasıl ayrımcılığa uğradıklarını kapsamlı biçimde ele alan ilk analiz olma özelliği taşıyor. Çalışmaya göre, Müslümanlar ve siyahlar, ayrımcılık sebebiyle ev bakmaya çağrılmama durumunu çok daha sık yaşıyor. Bu oran Müslümanlarda yüzde 35, siyahlarda yüzde 39 olurken; ırkçı temelli ayrımcılığa maruz kalmayanlarda ise yüzde 11’de kaldı. Haber Merkezi

