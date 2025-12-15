"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Almanya: Rusya, Ukrayna’nın yanında duracağımızı bilmeli

15 Aralık 2025, Pazartesi 20:37
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya’nın Almanya'nın Ukrayna’nın yanında duracağını bilmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy: Rusya savaşı uzatıyor
'Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir'
'Avrupa'nın olası savaş kararına şimdiden hazırız'
Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz'

Wadephul, kamu yayıncısı Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ilişkin Berlin’de devam eden müzakerelerin son derece yoğun yürütüldüğünü ve görüşmelerin şimdiye kadar hiç bu kadar ciddi olmadığını belirtti.

Amerikalı müzakerecilerin daha önce "Moskova’nın tutumuyla da eş güdüm sağladığının anlaşıldığını" ifade eden Wadephul, bu nedenle müzakerelerin önemli olduğunu ama sürecin başarılı olup olmayacağının ancak haftanın sonunda netleşebileceğini söyledi.

Bu tarihi durumda korkunç ölümleri durdurmak ve bu savaşı sona erdirmek için gösterilecek her türlü çabanın değerli olduğunu dile getiren Wadephul, "Bugüne kadar bilmediğimiz şey, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in bu savaşı sona erdirmek için gerçekten ciddi bir iradeye sahip olup olmadığıdır. Şu ana kadar ateşkesi bile kabul etmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Wadephul’a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Berlin’de yapılan görüşmeler öncesinde cephe hattının dondurulması ve somut güvenlik garantileri verilmesi karşılığında NATO üyeliğinden vazgeçebileceği yönünde uzlaşma sinyalleri verdiği hatırlatılarak, bu adımların ABD tarafını ikna edip etmeyeceği soruldu.

Bunu ümit ettiğini belirten Wadephul, "Tüm bunlar doğruysa ki bunu teyit edemem, Ukrayna'nın önemli tavizler vermesi anlamına gelir. Tekrar ediyorum, asıl önemli olan Vladimir Putin’in nerede durduğudur." ifadelerini kullandı.

Müzakereleri takip ettiklerini vurgulayan Wadephul, "Herkes adil bir uzlaşma olmasını istiyor. Ukrayna'nın teklifleri buysa, bu Rusya'nın kabul edebileceği bir çizgi. Rusya, bizim Ukrayna'nın yanında duracağımızı bilmeli." dedi.

Wadephul, Ukrayna’nın mümkün olan en iyi müzakere pozisyonuna ulaşması için her şeyi yapmayı sürdüreceklerini ve (müzakerelerin) başarısız olması durumunda da Ukrayna’nın bu savaşta karşı koymak için tüm araçlara sahip olmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Kendisinin bugün Ukraynalı mevkidaşı ile de biraya geleceği bilgisini paylaşan Wadephul, "Konu yalnız bu savaşı sona erdirmek değil. Bu elbette doğru, gerekli ve mantıklıdır." şeklinde konuştu.

Wadephul, aynı zamanda gelecek için sürdürülebilir çözümün geliştirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Ukrayna’da utanç ve aşağılama olarak hissedilecek bir sonuç olmasını engellemeliyiz. Aksi takdirde bu kabul edilmez. Ayrıca Putin'in yeniden saldırmasını teşvik edecek bir durum da engellenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna’da ateşkes ve barış sağlanması çabaları kapsamında dün Berlin’de görüşmeler başlamış, Zelenskiy başkanlığında Ukraynalı heyet ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile yaptığı müzakereler bugün devam etmişti.

Zelenskiy ayrıca bu akşam Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelecek. Daha sonra aralarında Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bazı Avrupa liderlerinin yer alacağı zirve gerçekleştirilecek.

AA

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya: Filistin Devleti'ni tanıma kararımızda haklı çıktık

    Almanya: Rusya, Ukrayna’nın yanında duracağımızı bilmeli

    "Zararsız" değil! - Elektronik sigaranın kalp krizi riskini artırabileceği tespit edildi

    Avustralya'dan dünkü saldırının ardından silah yasalarını sıkılaştırma kararı

    Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

    İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

    Volkswagen, ilk kez Almanya'daki bir fabrikasını kapatacak

    AB Komisyonundan Lahbib: Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı!

    Göç Avrupa’yı bölüyor

    Hatay Antakya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Almanya’da ev arayan Müslüman ve siyahlara ırkçılık

    Bolu Dağı'nda kar

    Fas’ta sel: Ölü sayısı 21'e yükseldi

    Gazzeliler: Prefabrik ev gönderin

    Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

    İstismar iddiaları örtbas edilemez!

    IŞİD devrede - Yine aynı oyun sahnede

    Emeklilerimize sahip çıkalım - “Emekliler oteli” Meclis gündeminde

    Sivas'ta şantiye müdürünün cenazesine 28 gün sonra ulaşıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    IŞİD devrede - Yine aynı oyun sahnede
    Genel

    İstismar iddiaları örtbas edilemez!
    Genel

    Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü
    Genel

    Gazzeliler: Prefabrik ev gönderin
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Almanya’da ev arayan Müslüman ve siyahlara ırkçılık
    Genel

    Fas’ta sel: Ölü sayısı 21'e yükseldi
    Genel

    Bolu Dağı'nda kar
    Genel

    Hatay Antakya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.