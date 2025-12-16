Kur'an'ı kalplere nakşeden hattat: Muhsin Demirel

Hayatını Mushaf kitâbetine ve Risale-i Nur hizmetine adayan Muhsin Demirel’i vefatının 1. yılında rahmet ve dua ile yâd ediyoruz.

İstanbul-Mehtap Yıldırım Yükselten

Fotoğraflar: Mehmet Kara - Yeni Asya

Merhum Muhsin Demirel Ağabey, Son Şahitlerden Türk Silâhlı Kuvvetleri pilotu merhum Ali Demirel Ağabeyin oğludur. Kur’ân aşığı, Risale-i Nur talebesi ve başarılı bir hattat olan Muhsin Demirel, Kur’ân-ı Kerîm’i sadece kâğıtlara değil, manalarını gönüllere nakşetmiştir. Çocukluğu ve gençliği İstanbul’da geçmiştir. Başta Zübeyir Gündüzalp Ağabey olmak üzere Üstadın birinci dereceden yakın talebelerini görüp tanıma imkânı olmuştur.

Ağabeyler, çocuklara özel önem verirdi

7.04.2008 tarihli Yeni Asya’da Özkan Erdem imzalı verdiği röportajda, çocukluk ve gençlik yıllarına dair hatıralarını şöyle ifade etmiş: “Zübeyir Ağabey, küçük çocuklara önem verir, onlara ciddî bir şekilde muhatap olurdu. Biz o zamanlar küçük yaşlardaydık. Zübeyir Ağabey vefat ettiği zamanlarda da ben liseyi bitirmiştim. Ortaokuldan itibaren, yazları Süleymaniye dershanesinde kalırdım. Cumartesi günleri önce merhum Bekir Berk Ağabey’in yazıhanesine giderdim. Gündüz orada vakit geçirirdim. Orada pek çok ağabeyi görmüşümdür. Meselâ; Eşref Edip vesâir kişileri orada tanıdım. Bekir Ağabey çok ihtişamlı bir zattı. Bizi çok severdi. Çocuklara çok özel önem verirlerdi bütün ağabeyler.”

Zübeyir Ağabey ile hatıraları

“Zübeyir Ağabey insanlarla kabiliyetlerine, istidatlarına, kapasitelerine göre konuşurdu. Meselâ bir kardeşe vecize ezberlettirir, ama nasıl ezberlettirir... Yer tahta bile olsa, geldiği zaman hemen diz üstü çöker, onu da diz üstü çöktürür; tam karşısına, dizlerini birleştirir, ondan sonra, ‘İman-iman, hem nurdur-hem nurdur, hem kuvvettir-hem kuvvettir. Evet-evet, hakiki-hakiki...’ bu şekilde karşılıklı okutarak 3-5 defa tekrarlattırırdı. Ertesi gün bir daha… Ezberleyince 25 kuruş veya 50 kuruş—o günün parası ile—verirdi. Böylelikle çocukları vecize ezberlemeye teşvik ederdi. Bir de her konuştuğunda ‘Kardaşım’ diye hitap ederdi. ‘Evladım, oğlum’ değil, koskoca erişkin bir insan gibi onu ciddiye alırdı. Normalde insanlar, meselâ ‘Hey! Gel buraya bakayım, git bakkala iki ekmek al’ diye hitap ederken; Zübeyir Ağabey, meselâ ‘Eyüp kardaşım, nasılsın?’ vb. hal hatır sorar, büyük bir insanmış gibi hitap ederdi. Karşıdaki de, bu durum karşısında kendine biraz çekidüzen verir ve söyleneni yerine getirirdi. Ben böyle bir şeyi, bir Üstad’dan duydum, bir de Zübeyir Ağabey’den. Ezberlettirdiği 3-5 vecizeyi de, dersin bir yerinde Fatihayı çekmeden evvel ‘Eyüp kardaşımız da veya Muhsin kardaşımız da o öğrendiklerini okusun! Devam et kardaşım devam et, o öğrendiklerini oku!’ diyerek okuturdu. Ondan sonra da Fatiha çekilirdi. Tabiî çocukların da, o kadar kalabalığın içinde kendinden yaşça büyük o insanlar içerisinde ezberledikleri bir vecizeyi okudukları zaman, hem hitabetlerinde, hem ciddiyetlerinde gelişmeler oluyordu. Bugünkü anlamda alkışlar almıyorlardı, ama ‘maşallah’lar alıyorlardı. Bu maşallahlar, o gibi insanları çok yetiştirmiştir.” 1

5 Mushaf-ı Şerif yazan tek hattat

Osmanlı Cihan Devleti’nden günümüz Türkiyesi’ne geldiğimizde bir önceki asrın son iki ve içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreğinde hayat süren Hattat Muhsin Demirel beş Mushaf-ı Şerîf yazabilen ilk ve tek hattattır. 2

Vefatı

53 yıllık yazı hayatında kendini Mushaf kitâbetine vakfederek beş adet Mushaf-ı Şerif yazmaya muvaffak kılınan Muhsin Demirel 16 Aralık 2024 Pazartesi günü Ankara’da vefat etmiştir. Merhum, 18 Aralık 2024 Çarşamba günü, öğle namazını müteakip Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilmiştir. Makamı âlî, mekânı Cennet olsun.

Muhsin Demirel kimdir?

1954 Eskişehir doğumlu olan Muhsin Demirel aslen Burdurludur. Babası Ali Demirel, 1950-51 yıllarında Üstad Bediüzzaman Hazretlerini tanımış ve ziyaret etmiştir. İstanbul Hukuk Fakültesini bitiren Muhsin Demirel, İktisat ve İşletme Fakültelerinde master yapmıştır. Talebeliği sırasında Hattat Hamid Aytaç Hoca’nın yazdığı tevafuklu Kur’ân-ı Kerîm’in neşrinde çalışmış ve ondan hat dersleri almıştır. Bir dönem Köprü Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürlüğünü yapan Muhsin Demirel Türkiye Yazarlar Birliği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.

