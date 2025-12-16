"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Kur'an'ı kalplere nakşeden hattat: Muhsin Demirel

16 Aralık 2025, Salı 10:43
Hayatını Mushaf kitâbetine ve Risale-i Nur hizmetine adayan Muhsin Demirel’i vefatının 1. yılında rahmet ve dua ile yâd ediyoruz.

İstanbul-Mehtap Yıldırım Yükselten
Fotoğraflar: Mehmet Kara - Yeni Asya

Merhum Muhsin Demirel Ağabey, Son Şahitlerden Türk Silâhlı Kuvvetleri pilotu merhum Ali Demirel Ağabeyin oğludur. Kur’ân aşığı, Risale-i Nur talebesi ve başarılı bir hattat olan Muhsin Demirel, Kur’ân-ı Kerîm’i sadece kâğıtlara değil, manalarını gönüllere nakşetmiştir. Çocukluğu ve gençliği İstanbul’da geçmiştir. Başta Zübeyir Gündüzalp Ağabey olmak üzere Üstadın birinci dereceden yakın talebelerini görüp tanıma imkânı olmuştur.

Ağabeyler, çocuklara özel önem verirdi

7.04.2008 tarihli Yeni Asya’da Özkan Erdem imzalı verdiği röportajda, çocukluk ve gençlik yıllarına dair hatıralarını şöyle ifade etmiş: “Zübeyir Ağabey, küçük çocuklara önem verir, onlara ciddî bir şekilde muhatap olurdu. Biz o zamanlar küçük yaşlardaydık. Zübeyir Ağabey vefat ettiği zamanlarda da ben liseyi bitirmiştim. Ortaokuldan itibaren, yazları Süleymaniye dershanesinde kalırdım. Cumartesi günleri önce merhum Bekir Berk Ağabey’in yazıhanesine giderdim. Gündüz orada vakit geçirirdim. Orada pek çok ağabeyi görmüşümdür. Meselâ; Eşref Edip vesâir kişileri orada tanıdım. Bekir Ağabey çok ihtişamlı bir zattı. Bizi çok severdi. Çocuklara çok özel önem verirlerdi bütün ağabeyler.”

Zübeyir Ağabey ile hatıraları

“Zübeyir Ağabey insanlarla kabiliyetlerine, istidatlarına, kapasitelerine göre konuşurdu. Meselâ bir kardeşe vecize ezberlettirir, ama nasıl ezberlettirir... Yer tahta bile olsa, geldiği zaman hemen diz üstü çöker, onu da diz üstü çöktürür; tam karşısına, dizlerini birleştirir, ondan sonra, ‘İman-iman, hem nurdur-hem nurdur, hem kuvvettir-hem kuvvettir. Evet-evet, hakiki-hakiki...’ bu şekilde karşılıklı okutarak 3-5 defa tekrarlattırırdı. Ertesi gün bir daha… Ezberleyince 25 kuruş veya 50 kuruş—o günün parası ile—verirdi. Böylelikle çocukları vecize ezberlemeye teşvik ederdi. Bir de her konuştuğunda ‘Kardaşım’ diye hitap ederdi. ‘Evladım, oğlum’ değil, koskoca erişkin bir insan gibi onu ciddiye alırdı. Normalde insanlar, meselâ ‘Hey! Gel buraya bakayım, git bakkala iki ekmek al’ diye hitap ederken; Zübeyir Ağabey, meselâ ‘Eyüp kardaşım, nasılsın?’ vb. hal hatır sorar, büyük bir insanmış gibi hitap ederdi. Karşıdaki de, bu durum karşısında kendine biraz çekidüzen verir ve söyleneni yerine getirirdi. Ben böyle bir şeyi, bir Üstad’dan duydum, bir de Zübeyir Ağabey’den. Ezberlettirdiği 3-5 vecizeyi de, dersin bir yerinde Fatihayı çekmeden evvel ‘Eyüp kardaşımız da veya Muhsin kardaşımız da o öğrendiklerini okusun! Devam et kardaşım devam et, o öğrendiklerini oku!’ diyerek okuturdu. Ondan sonra da Fatiha çekilirdi. Tabiî çocukların da, o kadar kalabalığın içinde kendinden yaşça büyük o insanlar içerisinde ezberledikleri bir vecizeyi okudukları zaman, hem hitabetlerinde, hem ciddiyetlerinde gelişmeler oluyordu. Bugünkü anlamda alkışlar almıyorlardı, ama ‘maşallah’lar alıyorlardı. Bu maşallahlar, o gibi insanları çok yetiştirmiştir.” 1

5 Mushaf-ı Şerif yazan tek hattat

Osmanlı Cihan Devleti’nden günümüz Türkiyesi’ne geldiğimizde bir önceki asrın son iki ve içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreğinde hayat süren Hattat Muhsin Demirel beş Mushaf-ı Şerîf yazabilen ilk ve tek hattattır. 2

Vefatı

53 yıllık yazı hayatında kendini Mushaf kitâbetine vakfederek beş adet Mushaf-ı Şerif yazmaya muvaffak kılınan Muhsin Demirel 16 Aralık 2024 Pazartesi günü Ankara’da vefat etmiştir. Merhum, 18 Aralık 2024 Çarşamba günü, öğle namazını müteakip Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilmiştir. Makamı âlî, mekânı Cennet olsun.

Muhsin Demirel kimdir?

1954 Eskişehir doğumlu olan Muhsin Demirel aslen Burdurludur. Babası Ali Demirel, 1950-51 yıllarında Üstad Bediüzzaman Hazretlerini tanımış ve ziyaret etmiştir. İstanbul Hukuk Fakültesini bitiren Muhsin Demirel, İktisat ve İşletme Fakültelerinde master yapmıştır. Talebeliği sırasında Hattat Hamid Aytaç Hoca’nın yazdığı tevafuklu Kur’ân-ı Kerîm’in neşrinde çalışmış ve ondan hat dersleri almıştır. Bir dönem Köprü Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürlüğünü yapan Muhsin Demirel Türkiye Yazarlar Birliği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.

Dipnotlar:

1-18.12.2024 Yeni Asya/Muhsin Demirel Zübeyir Ağabeyi anlatmış

2- www.kuveytturk.com.tr/kultur-sanat

Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Sudan'daki saldırı karşısında dehşete kapıldık'

    Pakistan-Belucistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

    Suriye-Suveyda'da tansiyon yeniden yükseldi

    'Toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceğiz'

    Meksika’da küçük uçak acil iniş yaparken düştü: En az 7 kişi öldü

    Asgari ücrete gerçekçi zam, emekçiye refah payı

    MSB: Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü

    UCM Temyiz Dairesi, haklarında tutuklama emri olan 2 katil için yapılan itirazı da reddetti

    İspanya: Filistin Devleti'ni tanıma kararımızda haklı çıktık

    Almanya: Rusya, Ukrayna’nın yanında duracağımızı bilmeli

    "Zararsız" değil! - Elektronik sigaranın kalp krizi riskini artırabileceği tespit edildi

    Avustralya'dan dünkü saldırının ardından silah yasalarını sıkılaştırma kararı

    Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

    İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

    Volkswagen, ilk kez Almanya'daki bir fabrikasını kapatacak

    AB Komisyonundan Lahbib: Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı!

    Göç Avrupa’yı bölüyor

    Hatay Antakya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Almanya’da ev arayan Müslüman ve siyahlara ırkçılık

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tarihi gerçekler çarpıtılamaz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Asgari ücrete gerçekçi zam, emekçiye refah payı
    Genel

    Kur'an'ı kalplere nakşeden hattat: Muhsin Demirel
    Genel

    'Sudan'daki saldırı karşısında dehşete kapıldık'
    Genel

    Suriye-Suveyda'da tansiyon yeniden yükseldi
    Genel

    'Toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceğiz'
    Genel

    Meksika’da küçük uçak acil iniş yaparken düştü: En az 7 kişi öldü
    Genel

    Pakistan-Belucistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.