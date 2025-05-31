"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Trump, çelik ithalatı vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracak

31 Mayıs 2025, Cumartesi 17:30
Trump, US Steel'in Pennsylvania'daki tesisinde çelik endüstrisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik ithalatına uygulanan tarifelerin artırılacağını belirten Trump, "ABD'ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağız." dedi.

Trump, çelik tarifelerinin artırılmasının ABD'deki çelik endüstrisini daha da güvence altına alacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamıştı. Söz konusu tarifler, 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

"Çelik endüstrisi bir ulusal güvenlik meselesi"

Trump, "çelik endüstrisinin baş tacı" US Steel'in, çelik işçileri için hiçbir koruma olmaksızın yabancılara satılmasına asla izin vermeyeceğini söylediğini anımsattı.

US Steel'in Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile ortaklık anlaşmasına değinen Trump, şirketin genel merkezini Pittsburgh şehrinde tutacağını kaydetti.

Trump, Nippon'u iyi bir teklif alana kadar birçok kez reddettiğini ifade ederek, şirketin ABD'ye milyarlarca dolar yatırım yapacağını anlattı.

US Steel'i çelik ithalatına yüzde 25 tarife getirerek "kurtardıklarını" savunan Trump, böylece ABD'yi korkunç etkilerden koruduklarını öne sürdü.

Trump, çelik endüstrisine verdiği önemden bahsederek, "Güçlü bir çelik endüstrisi sadece bir itibar, refah ve gurur meselesi değil, her şeyden önce bir ulusal güvenlik meselesidir." dedi.

Çelik tarifeleri gelecek hafta artırılacak

Öte yandan Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çelik tarifelerinin ABD çelik endüstrisini yabancı etkisinden ve haksız rekabetten daha fazla korumak amacıyla gelecek hafta yükseltileceği bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 417
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diyanet yasakçı bir tavır almamalı

    Nijerya'daki sellerde 500'den fazla kişi kayboldu

    Kırım'da deniz yolu taşımacılığı durduruldu

    Kanada ulusal polisi Gazze'deki savaş suçlarını soruşturuyor

    Suriye'yi de tehdit etti

    'Rusya, Ukrayna'ya "ciddi" karşılık verecek'

    Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

    Yunanistan'da 15 yılda 20 bin doktor yurt dışına göç etti

    İngiltere Başbakanı: Ülkemizi savaşa hazır hale getireceğiz

    İspanya: Gazze'deki ''barbarlık'' insanlık ve adalet için son bulmalı!

    Miller: İsrail'in savaş suçları işlediği şüphesiz bir gerçektir

    İnfaz paketi beklentileri karşılamıyor
    📷

    “Kurbanlarınız için hazırız”

    Gıda enflasyonu yıllık yüzde 30’un üzerinde

    Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanlarındır

    Meal düzenlemesi ifade hürriyetine aykırı

    'Kilo garantili sistem doğru değil'

    Sıla-i rahim hayal oldu

    Erdoğan ömür boyu başkanlık istiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Rusya, Ukrayna'ya "ciddi" karşılık verecek'
    Genel

    Diyanet yasakçı bir tavır almamalı
    Genel

    Suriye'yi de tehdit etti
    Genel

    Nijerya'daki sellerde 500'den fazla kişi kayboldu
    Genel

    Kanada ulusal polisi Gazze'deki savaş suçlarını soruşturuyor
    Genel

    Kırım'da deniz yolu taşımacılığı durduruldu
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.