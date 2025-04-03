Trump dünyanın beklediği "karşılıklı gümrük tarifelerini" açıkladı

ABD Başkanı Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıkladı.

- Dünyanın dört bir yanındaki ülkelere karşılıklı gümrük vergileri getiren tarihi bir başkanlık kararnamesini imzalayacağım.

- Tüm ülkelere, minimum yüzde 10'luk bir temel tarife uygulayacağız.

- Bugün, Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri. Bu, bizim ekonomik bağımsızlık bildirgemiz.

- Dış ticaret engellerini yıkacağız ve nihayetinde, yurt içinde daha fazla üretim, daha güçlü rekabet ve tüketiciler için daha düşük fiyatlar anlamına gelecek.

- Bu gece yarısından itibaren, tüm yabancı menşeli otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağız.

- Trump’ın detaylarını açıkladığı karşılıklı gümrük tarifelerine göre ülkelere uygulanacak oranlar:

- Çin: %34

- İngiltere: %10

- İsrail: %17

- Japonya: %24

- Avrupa Birliği: %20

- Tayvan: %32

- İsviçre: %32

- Türkiye: %10