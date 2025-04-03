Trump dünyanın beklediği "karşılıklı gümrük tarifelerini" açıkladı

ABD Başkanı Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıkladı.
- Dünyanın dört bir yanındaki ülkelere karşılıklı gümrük vergileri getiren tarihi bir başkanlık kararnamesini imzalayacağım.
- Tüm ülkelere, minimum yüzde 10'luk bir temel tarife uygulayacağız.
- Bugün, Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri. Bu, bizim ekonomik bağımsızlık bildirgemiz.
- Dış ticaret engellerini yıkacağız ve nihayetinde, yurt içinde daha fazla üretim, daha güçlü rekabet ve tüketiciler için daha düşük fiyatlar anlamına gelecek.
- Bu gece yarısından itibaren, tüm yabancı menşeli otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağız.
- Trump’ın detaylarını açıkladığı karşılıklı gümrük tarifelerine göre ülkelere uygulanacak oranlar:
- Çin: %34
- İngiltere: %10
- İsrail: %17
- Japonya: %24
- Avrupa Birliği: %20
- Tayvan: %32
- İsviçre: %32
- Türkiye: %10
AA