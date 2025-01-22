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22 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Trump’ın sağı solu belli değil

22 Ocak 2025, Çarşamba 04:39
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te birçok başkanlık kararnamesine imza attığı imza töreninde basın mensuplarına gündeme ilişkin kısa açıklamalar yaptı.

Trump, Gazze’de sağlanan ateşkesin devam edeceğinden emin olmadığını belirterek “Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı” dedi.

Trump, göreve başlar başlamaz imzaladığı kararname ile 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını olaylarına karışan yaklaşık 1600 kişi için af çıkardı. ABD’de doğanlara vatandaşlık hakkı getiren uygulamayı sonlandıran Trump, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan da ayrılacağını belirtti. Öte yandan Trump, Biden yönetiminin Batı Şeria’daki aşırılıkçı Yahudî yerleşimcilere yaptırım kararnamesini iptal etti.

AA

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