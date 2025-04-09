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9 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Trump ne demek istedi?

09 Nisan 2025, Çarşamba 01:45
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN NETANYAHU İLE YAPTIKLARI GÖRÜŞMENİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR KAFA KARIŞIKLIĞINA YOL AÇTI.

HER ZAMANKİ ALAYCI ÜSLUP

"Erdoğan'la iyi anlaşıyoruz" diyen Trump her zamanki alaycı üslubuyla, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı" diye konuştu. Trump, "Hatırladığınız üzere rahibi de geri aldık Türkiye'den. Çok büyük bir anlaşmaydı" demesi "Yeni tavizler mi istiyor?" sorusunu gündeme getirdi.

HEM ÖVDÜ, HEM SOPA GÖSTERDİ

Surİye'dekİ gelişmeler için bir taraftan Türkiye'yi öven Trump, diğer taraftan da sopa gösterdi. "(Netanyahu'yu işaret ederek) Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız" dedi. Netanyahu da "Suriye'nin hiçbir ülke tarafından İsrail'e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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TRUMP NE DEMEK İSTEDİ?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sevdiğini söylediği ve Rahip Brunson’ı Türkiye’den aldıklarını hatırlattığı sözleri gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Trump,  “Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan’ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı. Birçok şey yaptık ve hiçbir zaman sorun yaşamadık. Hatırladığınız üzere rahibi de geri aldık Türkiye’den. Çok büyük bir anlaşmaydı. Başbakan’a şunu söyledim; Eğer Türkiye ile problemin varsa bunu çözebiliriz. Ben çözebilirim. Çünkü çok iyi bir ilişkim var Türkiye ile” diye konuştu. Trump, Netanyahu’yu işaret ederek “Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız” dedi.

Türkiye ile çatışmak istemiyoruz

Netanyahu da Türkiye ile çatışma istemediklerini söyledi. Netanyahu, “Suriye’nin hiçbir ülke tarafından İsrail’e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz. Trump’ın Erdoğan ile arası iyi bize yardım etmesini istiyoruz. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük. ABD başkanından daha iyi bir orta yol bulucu olamayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

 

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