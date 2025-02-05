Trump'tan "İran'a maksimum baskı" imzası

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden uygulamaya geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün bir araya gelecek ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a yönelik yeni politikasını açıkladı.

"İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalayan ABD Başkanı Donald Trump, bu kararından mutlu olmadığını ancak "İran'a karşı sert olmak" zorunda olduğunu belirtti.

***

"İran nükleer silaha sahip olamaz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün bir araya gelen ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a yönelik yeni politikasını açıkladı.

Trump, "Umarım bunu çok fazla kullanmak zorunda kalmayız. İran ile bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Belki mümkün olacak belki de olmayacak. Bu yüzden bunu imzalıyorum ve bunu yaptığım için mutsuzum ancak pek fazla seçeneğim yok, çünkü güçlü ve sağlam olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Başkanlığı döneminde İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunan Trump, İran'la anlaşmanın mümkün olup olmayacağını göreceklerini ancak ne gerekiyorsa onu yapacağını söyledi.

Trump, "İran'a ya da bir başkasına karşı sert olmak istemiyoruz ama İran asla nükleer bir silaha sahip olamaz." dedi.

Ayrıca Trump, Orta Doğu'da İran dahil herkesle müzakere yapmaya açık olduğunu ima etti.

"Talimat bıraktım. Eğer bunu yaparlarsa yok olurlar"

Trump, İran'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden dolayı kendisini hedefe koyduğunu ve bir suikasttan endişe edip etmediğini soran bir muhabire, "Öyle bir şey yapmadılar, eğer yapsalar bu onlar için korkunç bir şey olurdu. Eğer bunu yapsalar yok olurlardı. Bu onların sonu olurdu. (Bu konuda) Talimat bıraktım. Eğer bunu yaparlarsa yok olurlar." diye yanıt verdi.

Temmuz ayında yaşadığı suikast girişimine atıfla sorulan benzer bir soruya da aynı şekilde karşılık veren Trump, İran'ın kendisine yönelik herhangi bir saldırı düzenleyeceğini tahmin etmediğini ancak öyle bir durumda bunun "İran'ın sonu anlamına geleceğini" söyledi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile "uygun zamanda" görüşeceğini söyledi

ABD'nin Çin'den yapılan ithalatta yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararına karşı Çin'in ABD'den ithal edilen bazı ürünlere yönelik açıkladığı misilleme tarifelerin sorulması üzerine Trump, "Sorun değil." yanıtını verdi.

Trump, Çin ve diğer herkese karşı "çok iyi iş çıkaracaklarını" belirterek, "Biden yönetiminden daha önce hiç görmediğim şekilde faydalandılar. Çin ile olan ticaret açığının yaklaşık bir trilyon dolar olduğunu hiç görmemiştim. Düşünün, bir trilyon dolar. Paramızı ordularını inşa etmek için kullanıyorlar ve Biden buna izin verdi." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, "uygun zamanda" görüşeceğini kaydetti ve "Acelem yok." diye ekledi.

Çin, ABD Başkanı Trump'ın Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, bu ülkeden ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtilmişti. Yeni gümrük tarifelerinin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedilmişti.

Çin Ticaret Bakanlığı da tungsten, tellür, bizmut ve molibdenin olduğu kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağını duyururken, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi ise ABD'li internet şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.