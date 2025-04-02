Trump, yüzlerce öğrenciyi sınır dışı ediyor

Donald Trump yönetiminde ABD’de üniversitede eğitim gören yüzlerce öğrenciye mesaj iletti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yüzlerce yabancı öğrenciden, elektronik posta göndererek ülkeyi terk etmelerini istendi.

Edinilen bilgiye göre, talebe karşılık vermeyen öğrenciler sınır dışı kalabilir, gözaltına alınıp para cezası ödemeye mahkum olabilir. Filistin destekçisi öğrenci ABD’den ayrılıyor ABD’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan Cornell Üniversitesi öğrencisi Momodou Taal, gözaltına alınma korkusu ve güvenliğine yönelik tehditler yüzünden ülkeyi kendi rızası ile terk edeceğini açıkladı. AA

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