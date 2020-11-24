Tünelin sonunda ışık var

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) “Aşı çalışmalarındaki olumlu haberlerle tünelin sonunda ışık görüldü” açıklaması yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor.” dedi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre’nin Cenevre şehrindeki merkezinde video konferans yöntemiyle haftalık basın toplantılarının ilkini düzenledi. Kovid-19 aşı çalışmalarından gelen olumlu haberlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ghebreyesus, aşıların geliştirilmesinde gösterilen hızın, bunların âdil şekilde dağıtılması hususunda da gösterilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

EN HIZLI AŞI ÇALIŞMASI

Ghebreyesus, tarihte şimdiye kadar herhangi bir salgına karşı bu kadar hızlı aşı geliştirilmediğini vurgulayarak, “Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor. Şu anda, denenmiş ve test edilmiş diğer halk sağlığı tedbirleriyle aşıların salgını sona erdirmeye yardımcı olacağına dair gerçek bir umut var.” değerlendirmesinde bulundu. Bilim insanlarının aşı geliştirme konusunda yeni bir standarda ulaştığını aktaran Ghebreyesus, “Uluslar arası toplum da şimdi (aşı için) yeni erişim standardı belirlemek zorunda.” dedi. Bu arada, aşı çalışmalarına ilişkin soruyu cevaplayan DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan, Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı için temkinli konuştu.