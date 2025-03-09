Türkiye, vazgeçilmez ortak

Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye’nin, zayıflayan Avrupa Birliği (AB) için artık vazgeçilmez bir ortak haline geldiğini belirtti.

Le Monde’un “Eskiden ‘zahmetli’ bir ortak görülen Türkiye, zayıflayan Avrupa Birliği için vazgeçilmez hale geldi” başlıklı haberinde, Ukrayna bağlamında Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Ukrayna’ya desteğini teyit etmek amacıyla 17 Şubat’ta Paris’te düzenlenen Ukrayna Zirvesi’nde 7 Avrupalı ülke lideri ile NATO ve uluslararası kurum temsilcilerini bir araya getirdiği hatırlatıldı.

Birçok AB ülkesinin zirveye davet edilmemelerinden duydukları rahatsızlığa değinilen haberde, “Bir ülkenin yokluğu öne çıkıyordu: NATO’nun ikinci askerî gücü olan Türkiye” ifadesine yer verildi.

ABD’de Oval Ofis’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance arasındaki tartışmanın süreci değiştirdiğine işaret edilen haberde, ABD merkezli Hudson Institute düşünce kuruluşundan Orta Doğu uzmanı Zineb Riboua’nın, Paris’teki zirvede Türkiye’nin olmamasını “stratejik hesaplama hatası” olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Haberde, bu hatanın 2 Mart’ta İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çağırılmasıyla giderildiği ve Fidan’ın, zirve sonrası ülkesinin Avrupa için müzakere edilmekte olan yeni güvenlik mimarisine katılımının önemini vurguladığı belirtildi.

Yıllardır AB’den uzaklaşan Türkiye’nin, artık çeşitli ve karmaşık diplomatik yönleri olan bir ülke olarak görüldüğü belirtilen haberde, “Atlantik İttifakı’nın bazı üyeleri tarafından en iyi ihtimalle ‘zahmetli’, en kötü ihtimalle ‘yıkıcı’ ve ‘güvenilmez’ olarak değerlendirilen Türkiye, bugün Washington’un değişen tutumu nedeniyle son derece hassaslaşan Avrupa için vazgeçilmez hale geldi.” değerlendirmesinde bulunuldu.