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UCM Başsavcısı: Netanyahu ve Gallant'ın yakalanması talebi bir an önce karara bağlasın

24 Ağustos 2024, Cumartesi 12:11
UCM Başsavcısı Kerim Han, Mahkemeden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkartılması için yaptığı başvurusunu bir an önce karara bağlamasını istedi.

UCM Başsavcısı Han, Netanyahu ve Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkartılması talebini değerlendiren UCM'nin ilgili ön inceleme dairesine 64 kişi, ülke ve kurum tarafından yapılan yazılı beyanlara topluca yanıt verdi.

Han, UCM'nin Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında yargı yetkisine sahip olduğunu belirterek, Mahkemeden Netanyahu ve Gallant hakkındaki yakalama talebini "ivedilikle" karara bağlamasını talep etti.

Han, UCM'nin yargı yetkisi olduğunu savunuyor

UCM'den, İsrailli yetkililer hakkında yargılama yetkisi olduğuna hükmetmesini isteyen Han, "Oslo Anlaşmaları, Filistin topraklarında işledikleri suçlar nedeniyle İsrail vatandaşları üzerinde Mahkeme'nin yargı yetkisini kullanmasını engellemez." ifadesini kullandı.

İsrail'in ve İsrail'i destekleyen ülkelerin ileri sürdüğü gibi Oslo anlaşmalarının UCM'nin İsrailli yetkilileri yargılamasına engel teşkil etmediğini savunan Han, "Oslo Anlaşması üzerinden yapılan itiraz dayanaktan yoksundur." değerlendirmesinde bulundu.

Han, İsrail'in 1967'den beri Batı Şeria ve Gazze'yi işgal altında tuttuğunu ve Doğu Kudüs'ü ilhak ettiğini anlatarak "Mağdurların uluslararası düzeyde tanınan haklarına, özellikle de mağdurların gerçeği bilme, adalete erişim ve tazminat talep etme haklarına saygı göstermesi gerektiğinin" altını çizdi.

İsrail kendi vatandaşlarının işlediği suçları soruşturmuyor

İsrail'in, özellikle Netanyahu ve Gallant'ın karıştığı suçlara ilişkin herhangi bir soruşturma başlatmadığına işaret eden Han, bu sebeple Mahkemenin harekete geçme yetkisi ve sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Han, İsrail yerel mahkemelerinde, UCM'nin İsrailli yetkililer hakkında soruşturma yapmasını engelleyecek düzeyde etkili ve samimi bir iç soruşturma bulunmadığını kaydederek Mahkemenin beklemesini gerektiren "görünürde bir neden" olmadığını vurguladı.

Netanyahu ve Gallant hakkında açılan soruşturmanın kabul edilebilirlik şartlarını taşıdığını ileri süren Han, Netanyahu ve Gallant hakkındaki yakalama talebinin "ivedilikle" karara bağlanmasını talep etti.

İngiltere'nin girişimi eleştirilmişti

İngiltere, 10 Haziran 2024'te "Filistin'in Oslo Anlaşmaları uyarınca İsrail vatandaşları üzerinde cezai yargı yetkisi kullanamadığı durumlarda, UCM'nin İsrail vatandaşları üzerinde yargı yetkisi kullanıp kullanamayacağı" konusunda yazılı beyanla gözlemlerini sunma talebinde bulunmuştu.

UCM Ön İnceleme Dairesi, 27 Haziran 2024'teki kararında İngiltere'nin talebini kabul ederek 12 Temmuz 2024'e kadar yazılı görüşlerini sunması talimatını vermişti. İngiltere'nin bu girişiminin ardından UCM, 64 kişi, kuruluş ve ülkeden gelen beyanda bulunma talebini de kabul etmişti.

UCM Savcısı Han, 64 kişi, kuruluş ve ülkeden, Netanyahu ve Gallant hakkındaki yakalama kararına ilişkin beyanlara topluca yanıt vermiş oldu.

İngiltere'nin görüş sunma girişiminin, halihazırda yavaş ilerleyen UCM'deki Filistin soruşturmasını yavaşlatacağı yönünde eleştiriler gelmişti.

AA

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