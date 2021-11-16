Ukrayna'da "en yüksek günlük ölüm" gözlemlendi

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 838 kişinin ölmesiyle şimdiye kadarki "en yüksek günlük can kaybı" kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 112 bin 896 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, 16 bin 308 vaka tespit edildi. Ülkede 4 Kasım'da 27 bin 377 ile "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedilmişti. Tam aşılananların sayısı 9 milyona yaklaştı Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 268 bin 88 kişiye aşı yapıldı. Ülkede tek doz aşılananların sayısı 12 milyon 331 bin 550 olurken, iki doz uygulananların sayısı 8 milyon 887 bin 415 kişi oldu. 1 Kasım'dan itibaren başkentte tedbirler artmıştı Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı. Salgının durumuna göre ülkede bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızıya" ayrılıyor. Kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirlerin uygulandığı ülkedeki pek çok yer, kırmızı bölge durumunda. Başkent Kiev'de artan vakalar nedeniyle, şehirde 1 Kasım'dan itibaren kırmızı bölge durumuna geçilmiş ve tedbirler artırılmıştı. AA

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