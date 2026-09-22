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22 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

AB ve 6 ülke, çok taraflı sistemi güçlendirmek için girişim başlattı

22 Eylül 2026, Salı 09:00
Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Barbados, Brezilya, Kanada, Hindistan ve Kenya, uluslararası hukuku ve çok taraflı işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Çok Taraflılık İçin Ortaklar" (Partners for Multilateralism) girişimini başlattı.

New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında başlatılan girişime ilişkin AB Konseyi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Çok Taraflılık İçin Ortaklar” girişiminin Avustralya, Barbados, Brezilya, Kanada, Hindistan, Kenya ve Avrupa Birliği’nin eş sponsorluğunda başlatıldığı bildirildi.

Farklı kıtalardan gelen ülkelerin temel bir inancı paylaştığı aktarılan açıklamada, "Karşı karşıya olduğumuz sorunlar, herhangi bir ülkenin tek başına hareket etmesiyle çözülemez." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ortak amacın uluslararası hukuku korumak, çok taraflı işbirliğini güçlendirmek ve halklar için barış ve refahı sağlamak olduğu belirtildi.

İklim değişikliğinden küresel sağlığa, teknolojik dönüşümden uluslararası güvenliğe kadar çağın sorunlarının ortak çözümler gerektirdiği ifade edilen açıklamada, "Dolayısıyla bu sorunlara verdiğimiz yanıt da ortak olmalıdır." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, "Mesajımız basit: Birlikte hareket ettiğimizde daha güçlüyüz ve birlikte, ortak ilkelerimizi somut sonuçlara dönüştürebiliriz." ifadeleri kullanıldı.

"Sorunları kolektif olarak ele alabiliriz"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, girişime ilişkin New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "AB, İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden Avrupa kıtasına refah ve barış getirmek amacıyla doğmuş bir örgütün harika bir örneğidir ve dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla angaje olmaya kararlıyız." dedi.

Girişimin BM'nin yerini almak istemediğini, aksine BM'yi ve diğer çok taraflı kurumları güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Costa, "Bu bir seçenek değil. Bu idealizm değil. Buna ihtiyacımız var, çünkü bugün karşı karşıya olduğumuz sorunları ancak kolektif olarak ele alabiliriz." diye konuştu.

AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, BM 81. Genel Kurulu, Avrupa Birliği, Çok Taraflılık İçin Ortaklar, Antonio Costa, çok taraflılık, uluslararası hukuk, küresel işbirliği, New York, AB Konseyi
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  • S.topuz

    22.09.2026 10:36:58

    ..."Madem meylü'l-istikmal (te-kemmül meyli) kâinatta fıtrat-ı beşeriyede fıtraten dercedil-miş. Elbette beşerin zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kı-yamet kopmazsa; istikbalde hak ve hakikat,âlem-i İslâm'da nev'-i beşerin eski hatiatına keffaret olacak bir saadet-i dünyeviye de gösterecek inşâ-allah... Evet bakınız,zaman hatt-ı müstakim üzerine hare-ket etmiyor ki, mebde ve mün-tehası birbirinden uzaklaşsın. Belki küre-i arzın hareketi gibi bir daireiçinde dönüyor.Bazan terakki içinde yaz ve bahar mevsimi gösterir.Bazan teden ni içinde kış ve fırtınamevsimi gösterir.Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi,nev'-i beşer-in dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşâallah.Hakikat-i İslâmiyenin güneşi ile, sulh-u umumîdairesinde hakikî mede niyeti görmeyi,rahmet-i İlahiye den bekliyebilirsiniz." Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat (Sözler N.) - 88

  • S.topuz

    22.09.2026 10:31:19

    👏👏👏👍🏼👋😭🕊⚖🌍🇪🇺🕋 ..."Medeniyetin günahları iyiliklerine galebe edip seyyiatı hasenatına racih gelmekle, beşer iki harb-i umumî ile iki dehşetli tokat yiyip, o günahkâr medeniyeti zîr ü zeber edip öyle bir kustu ki, yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşâallah istikbaldeki İslâmiyet'in kuvveti ile medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umumîyi de temin edecek. Evet Avrupa'nın medeniyeti fazilet ve hüda üstüne tesis edilmediğinden, belki heves ve heva, rekabet ve tahakküm üzerine bina edildiğinden, şimdiye kadar medeniyetin seyyiatı hasenatına galebe edip, ihtilalci komitelerle kurtlaşmış bir ağaç hükmüne girdiği cihetle; Asya medeniyetinin galebesine kuvvetli bir medar, bir delil hükmündedir. Ve az vakitte galebe edecektir."... Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı, Tarihçe-i Hayat (Sözler N.) -87 🥰😭😭😭🕊🕊🕊⚖🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇩🇪🇺🇲🇷🇺😭🇺🇦😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸😭

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