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22 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

"Büyük baskı" altındaki UCM'nin korunmasını talep etti

22 Eylül 2026, Salı 08:55
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) "büyük baskı" altında olduğunu belirterek, mahkemenin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Kallas, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İnsancıl Hukuku Güvence Altına Alan İnsani Diplomasi" başlıklı yan etkinlikte konuştu.

Uluslararası insancıl hukukun uygulanması konusunda hesap verebilirliğin önemine dikkati çeken Kallas, mevcut mekanizmaların korunması gerektiğini belirterek, ulusal mahkemelerin yanı sıra uluslararası mahkemeler, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve UCM'nin savunulması gerektiğini ifade etti.

Kallas, "Olması gerekenin aksine UCM şu anda büyük bir baskı altında." dedi.

UCM'ye ve hakimlerine yönelik baskının yalnızca bir kurumla ilgili olmadığını vurgulayan Kallas, "Bunlar, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından oluşturulan uluslararası hukuk düzenine bağlılık konusunda soru işaretleri doğuruyor." ifadelerini kullandı.

Kallas, UCM'nin korunması gerektiğinin altını çizdi.

"Sorun hukuk değil, cezasızlık"

Uluslararası hukukun daha önce hiç olmadığı kadar gelişmiş ve erişilebilir durumda olduğunu dile getiren Kallas, "Hukuk sorun değil, cezasızlık sorun. Cezasızlık da cezasızlığı doğuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, adli mekanizmaların savunulması gerektiğini belirterek, mevcut mekanizmaların yetersiz kaldığı durumlarda yenilerinin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

"Adaleti sağlama iradesi varsa, her zaman bir yol vardır." diyen Kallas, hukuki davaların gerektiği şekilde oluşturulabilmesi için delillerin toplanması ve korunmasının önemine dikkati çekti.

Gazze'deki delillerin korunması çağrısı

Kallas, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden önce AB'nin savaş suçlarını belgeleyen kişileri desteklediğini, Afganistan'da ise BM öncülüğündeki soruşturmanın oluşturulmasına katkı sağladığını anlattı.

Gazze'de enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmasıyla olası savaş suçlarına ilişkin delillerin yok edilmemesinin önemine işaret eden Kallas, hesap verebilirliğin "seçici" olmaması gerektiğini vurguladı.

Kallas, "Suriye, Afganistan, Gazze veya çatışmanın yaşandığı herhangi bir yerde, hesap verebilirlik seçici olamaz. Aksi halde bütün sistem sorgulanır." dedi.

Kallas ayrıca Ukrayna, Sudan, Etiyopya, Haiti, Myanmar ve Yemen'in yanı sıra Gazze'de de uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin ihlal edildiğini belirterek, sivillerin öldürüldüğünü, hastaneler ile okulların hedef alındığını ve insani yardıma erişimin engellendiğini söyledi.

AA

Etiketler: Avrupa Birliği, AB, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Kaja Kallas, Gazze, Uluslararası Ceza Mahkemesi, UCM, Birleşmiş Milletler, BM, Uluslararası Adalet Divanı, UAD, uluslararası hukuk
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  • S.topuz

    22.09.2026 10:26:51

    👏👏👏👍🏼🥰🕊🕊⚖🌍🇪🇺🕋 ..."Medeniyetin günahları iyiliklerine galebe edip seyyiatı hasenatına racih gelmekle, beşer iki harb-i umumî ile iki dehşetli tokat yiyip, o günahkâr medeniyeti zîr ü zeber edip öyle bir kustu ki, yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşâallah istikbaldeki İslâmiyet'in kuvveti ile medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umumîyi de temin edecek. Evet Avrupa'nın medeniyeti fazilet ve hüda üstüne tesis edilmediğinden, belki heves ve heva, rekabet ve tahakküm üzerine bina edildiğinden, şimdiye kadar medeniyetin seyyiatı hasenatına galebe edip, ihtilalci komitelerle kurtlaşmış bir ağaç hükmüne girdiği cihetle; Asya medeniyetinin galebesine kuvvetli bir medar, bir delil hükmündedir. Ve az vakitte galebe edecektir."... Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı, Tarihçe-i Hayat (Sözler N.) -87 🥰🇪🇺🕋😭🕊🕊🕊⚖🌍🇪🇺🕋😭🇺🇦😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸😭

  • S.topuz

    22.09.2026 10:20:58

    👏👏☝️👋😭🕊⚖🌍🇪🇺😭🕋Zalimlerin bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfîuygulamala-rı,çifte Standartları,İŞGALLERİ, TEHDİTLERİ,SUİKASTLARI,SA VUNMASIZ ve suçsuz,mâsum sivilleri rasgele bombalamala-rı,katliam ve kıyımları, "Açve Susuz"bırakmaları,"SEFÂLET'e" mahkûm etmelerisadece Ortadoğu,İRAN,Lübnan,Suriye,Gazze ve Filistinliler için değil, bütünİNSANLIK,DÜNYABARIŞ ve HUZURU için büyükbir"TEH LİKEveTEHDİT"mahiyeti taşı-maktadır!BüyükSUÇ'tur! Tüm SUÇLULAR,Uluslar arası Mah-kemede gerekli ceza ve müey-yideyi HAK ettiği şekilde acele almalı!Yoksa herkes kafasına göre,gayr-ı Kanunî hareketede cek olursa,bunun sonu nereye varacağını hayal bile edeme-yiz,pek korkunçolur.Akl-ıSelîm sahibi olanDünyaâlem Mercî-lere ve Siyasîlere duyurulur! Aksi haldeYARINçokgeç olabi-lir,Allah muhafaza!Eeey Âlem-i İNSANLIK,Eeeey ÂlemiİSLÂM, Ey AB,NATO,BM,RUSYA,ÇİN, JAOPONYA,ENDONEZYA,TÜRKİYE vd.!Daha ne zamana ka-dar seyredeceksiniz ve"SUÇ ORTAĞI"olmaya devam mı edeceksiniz?Yetme di mi?!😭😭🕊🕊⚖🌍🇪🇺🕋😭🇵🇸

Risale-i Nur Külliyatı

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