“Ukrayna’daki savaşı bitirmeliyiz”

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Arizona’da düzenlenen bir programda dış politika konusunda yapacaklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Ukrayna’daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğine işaret ederek, “(Rusya) Devlet Başkanı Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. Bunu bekleyeceğiz ancak bu savaşı bitirmeliyiz” diye konuştu. Ukrayna’daki savaşın korkunç bir savaş olduğu ve “milyonlarca” askerin bu savaşta hayatını kaybettiği değerlendirmesinde bulunan Trump, kendisinin başkan olması hâlinde Ukrayna savaşının hiç başlamayacağını savundu. AA

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