"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2025 SALI - YIL: 56

Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu

04 Mart 2025, Salı 11:37
ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin bu ülkeye yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

ABD medyasına açıklama yapan ve adları açıklanmayan Beyaz Saray yetkilileri, daha önce Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımları durduracağı yönündeki haberleri teyit etti.

Söz konusu yetkililer, Trump'ın Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın Beyaz Saray'da oluşturduğu havanın ardından bu ülkeye yapılan tüm askeri yardımların bir süre askıya alınmasına karar verildiğini vurguladı.

CNN'e açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan barışa odaklandığını açıkça ifade etmişti. Ortaklarımızın da bu hedefe bağlı olduklarını görmek istiyoruz. Çözüme katkı sağladığından emin olmak için yardımlarımızı durduruyoruz." ifadesini kullandı.

Bir diğer yetkili ise askıya alma kararının, henüz Ukrayna'ya ulaşmamış tüm askeri teçhizat için geçerli olacağını söyledi.

Bazı yetkililer de Trump'ın cuma günü yaşanan tartışmanın ardından Zelenskiy'den kamuoyu önünde özür beklediğini ancak Ukrayna Devlet Başkanı'ndan böyle bir adımın gelmemesinin de kararda etkili olduğunu dile getirdi.

Aynı isimler, söz konusu kararın pazartesi günü akşam saatlerinde alındığını ve Ukrayna üzerindeki baskı stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CNN'e verdiği bir mülakatta, Zelenskiy'nin cuma günü yaşanan tartışmadan dolayı özür dilemesi gerektiğini açıkça dile getiren isimlerden biri olmuştu.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Bunun üzerine Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

AA

Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

    Vatandaş günlük yaşıyor

    Telefonu 3 gün kullanmamak beyni değiştiriyor

    Gazze'ye insani yardım girişini durduran İsrail'e büyük tepki

    Aksa’ya baskın, ezana engelleme

    Suriye'deki su kaynakları ve barajlar İsrail’in kontrolünde

    Şimdi de açlık işkencesi! İsrail, Gazze'ye insanî yardımların girişini yasakladı! - Netanyahu: Aç kalsınlar

    Meteorolojiden Doğu Akdeniz'e uyarı

    Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu

    Kasalarla dolu tünellerde, zırhlı kapıları açılamayan odalar bulundu

    "Ukrayna'nın güvenliği ABD'nin ekonomik çıkarlarından geçiyor"

    'AB bütün kalmalı'

    Enflasyonda yine farklı rakamlar

    TÜİK ilk kez hâkim karşısında

    Ramazan’da bahar havası

    Filistinlilerin mücadelesini anlatan 'Başka Toprak Yok' (No Other Land), 'En İyi Belgesel Oscar'ını kazandı

    Rusya: Bunu daha önce hayal etmek zordu

    İsrail, Gazze'deki ateşkesi 900 kez ihlal etti

    İmamoğlu'yla ilgili "sahte diploma" soruşturması hakkında İstanbul Üniversitesinden açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî’siz çözüm olmaz
    Ahmet BATTAL

    Adalet bu değil ve bu adalet değil…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hanedanın cebren sürgünü
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân ayında Kur’ân’ı yeni nâzil oluyor gibi okumak
    Misbah ERATİLLA

    Zeynep Hanımın dinmeyen gözyaşları
    Süleyman KÖSMENE

    Hangi şartlarda oruç tutamayız?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Nefis terbiyesi
    Ali FERŞADOĞLU

    İnsan hüsn-ü zanna memurdur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.