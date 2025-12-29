"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
'Ukraynalı askerlerin Donbas'tan çekilmesi lazım'

29 Aralık 2025, Pazartesi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da çatışmaların durdurulması için Ukraynalı askerlerin Donbas bölgesinden çekilmesi gerektiğini belirterek, "Rusya, hedeflerine ulaşarak çatışmaları sonlandırmayı düşünüyor." dedi.

'Barış planının yüzde 90'ında mutabakata varıldı'
'Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için "büyük ilerleme" kaydettik'

 

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Peskov, iki liderin, Ukrayna’da Noel vesilesiyle ateşkesin sağlanması ihtimalini ele almadığını aktardı.

Peskov, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında dün Florida’da gerçekleşen görüşmenin sonuçları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Bunu Trump ve Putin arasında yapılacak telefon görüşmesinde öğreneceklerini söyleyen Peskov, "Bu görüşme en kısa zamanda gerçekleşecek." dedi.

Putin ile Zelenskiy arasında telefon görüşmesinin yapılması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Peskov, Trump’ın, "tarafların, Ukrayna krizinin çözümüne yakınlaştıkları ve müzakerelerin son aşamasına gelindiği" yönündeki değerlendirmelere katıldıklarını dile getirdi.

Ukrayna’daki çatışmaların hangi şartla durdurulacağı yönündeki soruya Peskov, "Elbette bu, rejim askerlerinin Donbas’tan idari sınırların dışına çekilmesidir. Rusya, hedeflerine ulaşarak çatışmaları sonlandırmayı düşünüyor." cevabını verdi.

Peskov, Ukraynalı askerlerin Herson ve Zaporijya bölgelerinden çekilmesi ihtimalini yorumsuz bıraktı.

Sözcü Peskov, Donbas’ta serbest ekonomi bölgesinin oluşturulması ve Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’nin ABD ile yönetilmesi ihtimalini değerlendirmek istemediğini kaydetti.

"Donetsk'te Dibrova yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdik"

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Batı askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dibrova yerleşim yerinin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 89 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü bildirildi.

