Ümitsizlik İsrail’in yanına itiyor

MÜSLÜMAN ALİMLER İSTANBUL’DA TOPLANDI

Müslüman alimler İstanbul’da düzenlenen kongrede Filistin meselesini tartıştı. Müslüman alimler Filistin davasının her platformda gündeme getirilmesi gerektiğini belirterek Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın özgürleşmesi için Müslüman dünyanın ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Minber-i Aksa 3. İmamlar, Hatipler ve Davetçiler Kongresi İstanbul Çamlıca Camii Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye, 40 ülkeden 300’ün üzerinde din adamı katıldı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği Filistinlilerin, Mescid-i Aksa’yı canları ve malları pahasına korumaya çalıştıklarını bu haklı davalarından her ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceklerini anlattı. Filistinlilerin İsrail’i devlet olarak tanımayacağını ve asla teslim olmayacağını ifade eden Karadaği, “Siyonistlerin ve sömürgecilerim planları hep umudumuzu kırmak üzere kurulu. Onlar her zaman umudumuzu öldürmek, katletmek ve bize umutsuzluk zerk etmek istiyorlar. Maalesef bugün ümmetin hissettiği başat his de bu” dedi.