"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

UNİCEF: 115 milyon erkek, çocuk yaşta evleniyor

07 Haziran 2019, Cuma 14:00
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyada çocuk yaşta evlenen erkeklere yönelik ilk kapsamlı raporunu yayımladı. Raporda, çocuk yaşta evlenen erkeklerin sayısının 115 milyona yakın olduğu belirtildi.

82 ülkenin 2007-2017 dönemine ait verilerin incelendiği rapora göre, 15 yaşına basmadan evlenen erkeklerin sayısı da 23 milyona yakın.

Raporda Türkiye'ye ilişkin herhangi bir veri ise yer almadı.

UNICEF, çocuk yaşta evliliklerin sadece kızların değil erkeklerin de çocukluklarının çalınması anlamına geldiğine dikkat çekti.

'Eğitim hayatını ve mesleki fırsatları yarıda bırakmak anlamına geliyor'

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, çocuk yaşta evlenen erkeklerin, hazır olmamalarına rağmen yetişkinlere ait sorumlulukları almaya zorlandığını söyledi.

Fore, "Erkeklerde erken evlilik, erken yaşta baba olmak ve evin maddi yükünü göğüslenmek, eğitim hayatını ve mesleki fırsatları yarıda bırakmak anlamına geliyor" dedi.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

Erken yaşta evlendirilen kız ve erkek çocukların toplam sayısı 765 milyona yakın.

Çocuk yaşta evlilikler sorunu erkeklere oranla kadınlarda hâlâ daha yaygın. 20-24 yaş aralığındaki 5 genç kadından biri 18'inci doğum gününden önce evlenirken, erkeklerde bu oran 30'da bir.

Orta Afrika Cumhuriyeti yüzde 28 ile erkeklerde erken evliliklerin en çok görüldüğü ülke. Afrika ülkesini, Nikaragua (yüzde 19) ve Madagaskar (yüzde 13) izliyor.

Kırsal bölgelerde yaşayan yoksul ailelerin çocukları ile okula gitmeyen ya da eğitimini çok erken yaşta bırakan çocuklar, en büyük risk grubu.

Dünya liderleri, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında 2030 itibarıyla çocuk yaşta evliliklere son verme vaadinde bulunmuşlardı.

Erken yaşta evliliklere ilişkin şu ana dek yayımlanan raporların çoğu ise kız çocuklarına odaklanıyordu.

Yasal evlilik yaşı dünyada ülkelere göre değişiyor. Türkiye'de bu yaş 18.

Türkiye'de 17 yaşına basan çocuklar ailelerinin veya yasal vasilerinin izniyle evlenebiliyor.

16 yaşındaki çocukların evlenebilmeleri içinse "istisnai durumlarda ve hayati önem arz eden bir gerekçenin olması şartıyla'" mahkemeden özel izin alınması gerekiyor.

BBC Türkçe

Etiketler: Afrika, çocuk, evlilik, UNİCEF
Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    CHP sözcüsü Öztrak: Enflasyonda rakibimiz Haiti ve Angola

    Ordu valisinden İmamoğlu'na dava

    Hulusi Akar, İran ve Ermenistan'daki hudut birliklerini denetledi

    UNİCEF: 115 milyon erkek, çocuk yaşta evleniyor

    Sosyal medya üzerinden alışveriş yapanlara uyarı

    İran'dan Avrupa ülkelerine tepki: Anlaşmada İran'ın çıkarları gözetilmedi

    Çin'in Doğu Türkistan'da yıktığı camiler uydu görüntülerine de yansıdı

    CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan vefat etti

    AB'den Sudan'a itidal çağrısı

    ABD, F-35 savaş uçağı için eğitilen pilotlara yenilerinin eklenmemesi kararı aldı

    İstanbul için verilen mücadele medeniyet için verilmedi

    Dönüş yoğunluğu artarak devam ediyor

    Beslenme günlüğü tutun

    Kaşıntıya karşı 10 etkili yöntem

    Müslümanlara yönelik saldırılar azaldı

    Kriz üniversitelileri de vurdu

    Körfez, Türkiye’den vazgeçmiyor

    Türkiye’deki kriz Avrupa’yı da etkiledi

    Sandıklara sahip çıkacağız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İstanbul için verilen mücadele medeniyet için verilmedi
    Mehmet KARA

    Hiç mi ders çıkarmazsınız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Salah gibi futbolcular lâzım
    Genel

    Said Nursî’nin davranış modeli: “Hutbe-i Şamiyye” - 4
    Genel

    Nurdan Katreler
    Risale-i Nur'dan

    Meşverettir ki bana Meşrûtiyeti sevdirdi
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân’ı en iyi anlayan ve anlatan
    İbrahim ERSOYLU

    Dini siyasete, siyaseti dine alet etmenin farkı
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan ve takvim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.