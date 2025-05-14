Utanmaz adam: Esirleri alacağız, saldırılar sürecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Hamas’ın bazı esirleri bırakması durumunda bunları teslim alacaklarını ancak Gazze’ye saldırılarını sonlandıracakları bir durumun olmayacağını” belirtti.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunda yaralananların katıldığı bir programda konuşma yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesi planına değinen Netanyahu, Gazze’deki Filistinlilerin yüzde 50’sinin ayrılmak istediğini ileri sürerek, “tek bir sorunları olduğunu, Filistinlileri kabul edecek ülkelere ihtiyaç duyduklarını, bunun üzerinde çalıştıklarını” dile getirdi.
AA