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Utanmaz adam: Esirleri alacağız, saldırılar sürecek

14 Mayıs 2025, Çarşamba 20:16
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Hamas’ın bazı esirleri bırakması durumunda bunları teslim alacaklarını ancak Gazze’ye saldırılarını sonlandıracakları bir durumun olmayacağını” belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunda yaralananların katıldığı bir programda konuşma yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesi planına değinen Netanyahu, Gazze’deki Filistinlilerin yüzde 50’sinin ayrılmak istediğini ileri sürerek, “tek bir sorunları olduğunu, Filistinlileri kabul edecek ülkelere ihtiyaç duyduklarını, bunun üzerinde çalıştıklarını” dile getirdi. 

AA

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  • Orhan Cay

    14.5.2025 23:23:02

    Bunun keyfine kalmayacaktır inşallah

  • S.topuz

    14.5.2025 21:31:49

    Bu yapılan Katliam, Zulüm ve Tahribatların, masum Bebeklerin, Kadınların, Beli bükük Ihtiyarların ve Hayvanat ve Nebatâtın hesabları bu Dünyayla sınırlı kalmaz, işledikleri günahlar, ZULÜMLER ve KATTLİAMLAR o kadar çok ki, ancak CEHENNEM, hatta Esfel-i Safilîn ancak temizler bunlar gibi Firaunlaşmış ZALİM ve KATİLLERİ! İyi ki AHİRET ve HAŞİR ve tekrar Diriliş var! Yoksa Zalimlerin yaptıkları yanına kâr kalacaktı! Mazlum ve Masumlar hakkını alamadan yok olup gidilecekti! KATİLLER, KÂFİRLER, ZÂLİMLER ve MÜNAFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! Lâilâhe İLLALLAH, MUHAMMEDÜN RASÜLULLAH! 😢😓😭😡😤🙌🌹🤲🌹🌙☝️🕋🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 ELHAMDÜLILLAHi âlâ külli hâlin, sivel küfri veddalâl! Küfür ve DALÂLET dışında her şey için Allaha HAMDOLSUN! Amiiin.

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