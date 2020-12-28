Vak’alar azalıyor, ölümler artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre vak’a sayıları azalırken ölüm sayılarındaki yükseliş devam ediyor. Öte yandan yoğun bakımlarda doluluk sürüyor.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerine göre test sayısındaki düşüşe bağlı olarak vak’a sayılarında azalma görülürken ölüm sayılarındaki yükseliş devam etti. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel koronavirus verilerine göre; bir günde 254 kişi koronavirus sebebiyle can verdi. Türkiye’de koronavirus vak’a sayısı 2 milyon 147 bin 578 olurken, ölenlerin sayısı 20 bine yaklaştı. Temaslı sayısı ve test talebinin azaldığını söyleyen Bakan Koca, “Vak’a ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz” diye yazdı.

Yoğun bakımlar hâlâ dolu

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Recep Koç, İstanbul’da vak’a sayılarında düşüş yaşanmasına karşın yoğun bakımların hâlâ dolu olduğunu belirtti. Artıgerçek’deki habere göre Recep Koç, şunları kaydetti: “İstanbul’daki vak’a sayılarında Kasım ayı başlarında bir artış yaşanmaya başladı. Kasım ayının 16’sından itibaren ay sonuna kadar günde en az 12 bin vak’a vardı. Günde 12 bin vak’a olduğu için âcil servisler, yoğun bakım servisleri ve poliklinikler doldu. İktidar özel hastaneleri de pandemi hastanesi ilân etmediği için bütün yoğunluk kamu hastaneleri ile üniversite hastanelerinde yaşandı. Bu süreçte 112’ye ulaşılamadı, hastalara âcil servislerde yatakların boşalmasını bekledi. Kasım ayı sonuna kadar bu durum böyle devam etti. Biz Kasım ayının başından itibaren tam kapanma tavsiyesinde bulunduk. Çünkü hastanelerdeki yoğunluğunu azaltmanın başka yolu yoktu. Bu yanlış sağlık politikası Aralık ayına kadar devam etti. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla vak’a sayısı 12 binlerden önce 5 - 6 binlere düştü, şimdi de 2 -3 bine kadar düştüğünü tahmin ediyoruz. Hastanelerimizde şu an bir rahatlama oldu, ama yoğun bakımlarımız hâlâ dolu.”