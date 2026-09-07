Üçüncü Sumud Yolda

İsrail ablukasını kırmayı ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’nun yaklaşık 50 gemisi Marmaris’ten hareket etti. Söz konusu kafile, son bir yıldaki üçüncü filo olacak.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’nun yaklaşık 50 gemisi Marmaris’ten hareket etti. Uluslararası sularda filoya dört veya beş geminin daha katılması bekleniyor. Filonun Türkiye ayağında görev yapan Görkem Duru, yaklaşık 50 geminin Marmaris’ten ayrıldığını açıkladı. Yeni sefer, Gazze üzerindeki İsrail ablukasını kırmayı hedefleyen son bir yıldaki üçüncü filo girişimi olacak. Organizatörler, Gazze’de yaşanan gıda, temiz su, ilaç ve yakıt sıkıntısına dikkat çekmeyi ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçladıklarını belirtiyor. İsrail güçleri, ikinci filo girişimine 30 Nisan’da Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda müdahale etmişti. Haber Merkezi

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