"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 56

Vatandaşlarına tekrar "İran'ı hemen terkedin" çağrısı yaptı

06 Şubat 2026, Cuma 10:37
ABD, İran'da devam eden güvenlik riskleri gerekçesiyle, ülkede bulunan vatandaşlarına tekrar "ülkeyi hemen terk etme" çağrısı yaptı.

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından "Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları" istendi.

Açıklamada, İran'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve yolların kapatıldığı, toplu taşımanın aksadığı ve internet erişiminde engellemelerin devam ettiği ifade edildi.

İran yönetiminin mobil, sabit hat ve ulusal internet ağlarına erişimi kısıtlamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, hava yolu şirketlerinin de İran'a ve İran'dan başka bölgelere uçuşları sınırladığı veya iptal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "İran'ı hemen terk edin. İran'dan ayrılmak için ABD hükümetinin yardımına bağlı olmayan bir plan yapın." denildi.

İran'dan ayrılamamaları halinde, ABD vatandaşlarının bulundukları konut içinde veya güvenli bir binada sığınak niteliğinde bir alan belirlemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yeterli miktarda gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurulması tavsiye edildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarının alternatif iletişim araçları planlaması ve güvenli olması halinde İran'dan kara yoluyla Türkiye veya Ermenistan'a gitmesi önerildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkan Donald Trump'ın İran konusunda diplomasiyi ilk seçenek olarak gördüğünü ancak diplomasi dışında da birçok seçeneği olduğunu söylemişti.

ABD, 13 Ocak’ta da ülkede devam eden gösterileri ve güvenlik risklerini gerekçe göstererek İran'daki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etme" çağrısı yapmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın

    HRW: Bunun adı soykırım - Naaşlar param parça

    Vatandaşlarına tekrar "İran'ı hemen terkedin" çağrısı yaptı

    Tarımda ithalata 22.8 milyar dolar gitti

    Bin yılın depremi olur

    Çin'de yapay zeka kullanıcılarının sayısı 1 yılda 2 kattan fazla arttı

    Yeni sefer 29 Mart'ta: Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze'ye doğru yola çıkacak

    İran: Füze programımız müzakereye kapalı

    Deprem enkazından gelen sesler...

    Erdoğan, Sisi’ye Togg hediye etti

    “Deprem vergileri nereye harcandı?

    Epstein belgelerine ilişkin Meclis’te çağrı: Kayıp çocuklarla ilgili komisyon kurulsun!

    Vatandaş erken seçim istiyor

    Uyuşturucu pandemisi

    Daha fazla geç kalınmasın

    Gannuşi’ye 20 yıl hapis

    Emekliler: Cevabımız sandıkta olacak

    Yardım tırları açıklanandan az

    AB: İsrail öldürmeyi bırakmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bin yılın depremi olur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yeni sefer 29 Mart'ta: Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze'ye doğru yola çıkacak
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Çin'de yapay zeka kullanıcılarının sayısı 1 yılda 2 kattan fazla arttı
    Genel

    İran: Füze programımız müzakereye kapalı
    Genel

    HRW: Bunun adı soykırım - Naaşlar param parça
    Genel

    Vatandaşlarına tekrar "İran'ı hemen terkedin" çağrısı yaptı
    Genel

    Tarımda ithalata 22.8 milyar dolar gitti
    Genel

    Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.