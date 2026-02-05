"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE

Epstein belgelerine ilişkin Meclis’te çağrı: Kayıp çocuklarla ilgili komisyon kurulsun!

05 Şubat 2026, Perşembe 20:30
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Epstein belgelerine ilişkin TBMM’de basın açıklaması yaptı.

Başarır, Epstein belgeleriyle tüm dünyanın utandığı, acı çektiğini belirterek, “TBMM bu olaya el atarak, bu olayla ilgili mesajlarını vererek tüm dünyaya ses olmalıdır. TÜİK, 2008-2016 yılları arasında kaybolan çocukların bilgilerini bizlerle paylaşıyordu. 104 bin çocuk kaybolmuştu. Bunların büyük bir çoğunluğu bulundu. Bu rakamları İçişleri Bakanlığı, TÜİK, iktidar kamuoyuyla paylaşsın ve kaybolan çocuklar için burada bir komisyon kurulsun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde araştıralım çünkü belgelerde avukatları, pilotları maalesef ki Türkiye’den de gelen çocuklar olduğunu belirtmiş” dedi.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

