Epstein belgelerine ilişkin Meclis’te çağrı: Kayıp çocuklarla ilgili komisyon kurulsun!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Epstein belgelerine ilişkin TBMM’de basın açıklaması yaptı.

Başarır, Epstein belgeleriyle tüm dünyanın utandığı, acı çektiğini belirterek, “TBMM bu olaya el atarak, bu olayla ilgili mesajlarını vererek tüm dünyaya ses olmalıdır. TÜİK, 2008-2016 yılları arasında kaybolan çocukların bilgilerini bizlerle paylaşıyordu. 104 bin çocuk kaybolmuştu. Bunların büyük bir çoğunluğu bulundu. Bu rakamları İçişleri Bakanlığı, TÜİK, iktidar kamuoyuyla paylaşsın ve kaybolan çocuklar için burada bir komisyon kurulsun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde araştıralım çünkü belgelerde avukatları, pilotları maalesef ki Türkiye’den de gelen çocuklar olduğunu belirtmiş” dedi. Ankara - Anka

