Tarımda ithalata 22.8 milyar dolar gitti

Türkiye’nin tarım ithalatı artmaya devam ediyor. 2025 yılında tarım ithalatı 22.8 milyar doları buldu.

Geçen yıl tarım ithalatı yüzde 25 arttı. Ancak, ithalat bile fiyatları düşürmedi. Türkiye, gıda enflasyonunda dünyada ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Plansız üretim ve yetersiz destek çiftçiyi zorlarken, iktidar yükselen fiyatları dizginlemek için ithalata gaz vermeye devam ediyor. Ancak kendi çiftçisini destekleyip, üretimi artırmak yerine başka ülkelerin çiftçilerini desteklemek, gıda fiyatlarını düşürmek bir yana, artmasını sağlıyor. Nefes’in haberine göre, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, “İthalatın artık sürekli hale gelmesi, dövizin artması gıda enflasyonunu bir türlü düşüremeyen bir ülke olmamızı sağlıyor” dedi. Haber Merkezi

