ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Günün ayet ve hadisi.

AYET:

Hiçbir belde yoktur ki, ahalisini kıyamet gününden evvel helâk etmiş yahut şiddetli bir azapla azaplandırmış olmayalım.

İsrâ Suresi: 58

HADİS:

Bir sabah Allah için yol almak veya akşamleyin geri dönmek dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2773

