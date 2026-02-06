"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 56

Yeni sefer 29 Mart'ta: Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze'ye doğru yola çıkacak

06 Şubat 2026, Cuma 01:55
Küresel Sumud Filosu’nun, Gazze’deki ablukanın kaldırılmasına yönelik en büyük sivil seferberlik olması planlanan yeni seferinin, 29 Mart’ta İspanya’nın Barselona kentinden başlayacağı bildirildi.

Güney Afrika’nın Johannesburg kentindeki Nelson Mandela Vakfında bir araya gelen Küresel Sumud Filosu organizatörleri, düzenledikleri basın toplantısında, İsrail ablukasını kırmak amacıyla daha geniş katılımla başlatılması planlanan kara ve deniz operasyonlarına ilişkin planlarını açıkladı.

Filonun organizatörlerinden Sümeyra Akdeniz Ordu, seferberliğin ilk deniz ayağının 29 Mart’ta Barselona’dan başlayacağını, ardından İtalya, Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından kalkacak gemilerin filoya dahil olacağını duyurdu.

Ordu, görevde yer alacak uzman ekiplerin binden fazla sağlık çalışanı, eğitimciler, silahsız sivil koruma grupları ve yeniden inşa ve destek ekiplerinden oluşacağını belirtti.

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Mandla Mandela, filonun seferini Filistin'i desteklemek için küresel sivil toplumun yeniden harekete geçmesinin aşaması olarak nitelendirdi.

Güney Afrika'da ırkçı apartheid yönetimine karşı mücadelenin lideri Nelson Mandela'nın torunu Mandela, aralarında dini grupların, sivil toplum hareketlerinin, Yahudi ve Müslüman örgütlerinin, öğrenci oluşumlarının ve toplum liderlerinin de bulunduğu geniş bir koalisyonun bu seferberliği desteklediğini söyledi.

Filonun yönlendirme komitesi üyesi Ahmed Ghnaia, seferberliğin deniz misyonuna paralel yola çıkacak planlı insani yardım konvoyunu da içerdiğini belirterek, konvoyun amacının Rafah sınırındaki kısıtlamalara meydan okumak ve insan gücüyle çalışan insani yardım koridorlarının gerekliliğini göstermek olduğunu dile getirdi.

Ghnaia, önceki kara konvoylarının sivillerin öncülüğünde gerçekleştirilen erişim çabalarının hem olanaklarını hem de sınırlamalarını gösterdiğine dikkati çekerek, bu yılki konvoyun deniz filosuyla koordinasyonu korurken katılımı genişletmeyi amaçladığını vurguladı.

AA

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bin yılın depremi olur

    Çin'de yapay zeka kullanıcılarının sayısı 1 yılda 2 kattan fazla arttı

    Yeni sefer 29 Mart'ta: Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze'ye doğru yola çıkacak

    İran: Füze programımız müzakereye kapalı

    Deprem enkazından gelen sesler...

    Erdoğan, Sisi’ye Togg hediye etti

    “Deprem vergileri nereye harcandı?

    Epstein belgelerine ilişkin Meclis’te çağrı: Kayıp çocuklarla ilgili komisyon kurulsun!

    Vatandaş erken seçim istiyor

    Uyuşturucu pandemisi

    Daha fazla geç kalınmasın

    Gannuşi’ye 20 yıl hapis

    Emekliler: Cevabımız sandıkta olacak

    Yardım tırları açıklanandan az

    AB: İsrail öldürmeyi bırakmalı

    10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    'İran'a, 'bunu yaparsanız çok ağır sonuçları olur' dedim'

    ''Putin, yalnızca Trump'tan korkuyor"

    "Futbolda bahis" iddianamesi hazırlandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni sefer 29 Mart'ta: Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze'ye doğru yola çıkacak
    Genel

    Çin'de yapay zeka kullanıcılarının sayısı 1 yılda 2 kattan fazla arttı
    Genel

    Bin yılın depremi olur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İran: Füze programımız müzakereye kapalı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.