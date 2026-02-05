Vatandaş erken seçim istiyor

ASAL Araştırma’nın paylaştığı son ankete göre katılımcıların yüzde 54,4’ü erken genel seçim yapılmasından yana görüş bildirdi.

Vatandaşların yüzde 38’i karşı olduğunu belirtirken, yüzde 7,6’sı fikir belirtmedi. Anket sonucu, erken seçim talebinin toplumda geniş karşılık bulduğunu ortaya koydu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı da erken seçim talebinin yüzde 60’ı aştığını belirtmişti. “Bu oran, son 20-30 yılın en yüksek erken seçim talebidir. Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum, yüzde 50’yi geçtiği çok nadir görülmüştür” diyen Bayrakçı, bu eğilimin iktidar açısından alarm verici nitelikte olduğunu vurgulamıştı. Haber Merkezi

