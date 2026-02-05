“Deprem vergileri nereye harcandı?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye’de can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi, risk azaltma politikalarının etkinleştirilmesi, toplanan kamu kaynaklarının amacına uygun biçimde kullanılması, afetlere dirençli şehirlerin oluşturulması ve geleceğe yönelik kalıcı önlemlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla mevcut yasal düzenlemelerin ve uygulamaların kapsamlı biçimde değerlendirilmesi için araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Poyraz önergede şunları söyledi: “17 Ağustos 1999’da yaşanan Gölcük depremi sonrasında getirilen ve kamuoyunda ‘deprem vergisi’ olarak bilinen Özel İletişim Vergisi kalemlerinin, 1999’dan bu yana toplanan toplam tutarı ortalama döviz kuru hesaplamasıyla yaklaşık 40 milyar doları aşmıştır. Bu kaynakların önemli bir bölümünün deprem riskini azaltmak, yapı güvenliğini artırmak ve afet hazırlığı için kullanılmadığı; genel bütçe harcamalarına yönlendirildiği yönündeki iddialar kamuoyunda ciddî bir güvensizlik doğurmuştur. Bu kaynaklarla kaç adet güvenli konut üretilebileceği, hangi riskli alanların dönüştürülebileceği ve neden bu fırsatların etkin biçimde değerlendirilmediği hususlarının incelenmesi kamu yararı açısından zorunludur.”

