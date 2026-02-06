Bin yılın depremi olur

6 ŞUBAT 2023'TE MEYDANA GELEN KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN ÜZERİNDEN 3 YIL GEÇTİ. İKTİDAR 455 BİN DEPREM KONUTU YAPILDIĞINI BELİRTİRKEN, BÖLGEDEN GELEN HABERLER YARALARIN HÂLÂ TAM SARILAMADIĞINI GÖSTERİYOR.

Deprem enkazından gelen sesler...

- HAZIRLIKLARIMIZ YETERLİ DEĞİL

- YARALAR HÂLÂ TAM SARILAMADI

- BİNLERCE KİŞİ KONTEYNERLERDE YAŞIYOR

Yeni Yol Partisi’nin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan muhalefet liderleri, “asrın felÂketi” denilen 6 Şubat depremlerindeki yıkımın ihmalden kaynaklandığını belirterek, İstanbul için “bin yılın felÂketi” uyarısı yaptı.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, depremin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirtti. 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin birçok insanın canına mal olduğunu ifade eden Arıkan, “Açık ve net söylüyoruz, deprem ülkemizin gerçeğidir, ama yıkılan şehirler, kaybolan hayatlar iktidarın tercihidir” dedi.

Yaralar hala sarılmadı

Arıkan, depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yaraların tamamen sarılmadığını ileri sürdü. Arıkan, şunları söyledi: “Deprem bölgesinde kalıcı konut sorunu, konteyner kentlerde elektrik, su, kanalizasyon ve ısınma sorunları, fahiş kira problemi, işsizlik ve buna bağlı olarak dışarıya göç hâlâ devam ediyor. Sayısız insanımız, kurada evi çıkmasına rağmen evine ne zaman kavuşacağı belirsizliğini yaşamak zorunda. Bölgede zor şartlarda yaşayan insanlarımız yarınlara dair umutla bakamıyor. Yavrularımızın geleceğini ilgilendiren eğitim sorunu bölgede çözülebilmiş değil.”

Bu tablo, ihmalin eseri

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, felâketin üzerinden 3 yıl geçtiğini, ancak acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi. Babacan, “Deprem kaderdi evet ama bu tablo kaderimiz değildi. Bu tablo, ihmalin eseriydi. Bu tablo, tek merkezden talimat bekleyen, kilitlenmiş bir yönetim yapısının ortaya çıkarttığı tabloydu. Ne oldu da ilk 48 saat, ilk 72 saat hiçbir şey yapılmadı? Bu soruyu yüzlerce kez sorduk, hâlâ soruyoruz. O günleri unutturmaya, üstünü örtmeye çalışıyorlar. Onlar üstünü örtmeye çalışsa da biz sürekli bu soruyu soracağız.” dedi.

İktidar İstanbul depremi için ne yapıyor?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir “yürek acısı” olduğunu belirtti. Depremde can verenlerden, yıkılan binalardan ve depremin olumsuz etkilerini anlatan Davutoğlu, şunları söyledi: “Biz ‘imar denetimi’ dedik, onlar ‘imar affı’ dedi. Biz ‘kentsel dönüşüm’ dedik, onlar ‘rantsal dönüşüm’ dediler. Biz ‘İstanbul yasası’ dedik, onlar ‘Kanal İstanbul’ dediler. Anlaşamadık, anlaşmamız da çok zor bu anlayışla. 6 Şubat depremine yüzyılın felâketi diyoruz. Allah muhafaza eylesin, bir İstanbul depremi olursa yüzyılın değil, bin yılın felaketi olacak. Peki İstanbul depreme hazır mı? İktidar İstanbul depremi için ne yapıyor?”

360 bin kişi hâlâ konteynerlerde yaşıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yayınladığı 2026 raporu, deprem bölgesinde üç yıl geçmesine rağmen işsizlik, düşük gelir ve barınma problemlerinin sürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre 360 binden fazla vatandaş hâlâ konteynerlerde yaşarken, işsizlik oranları Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor. Cumhuriyet’in haberine göre, raporda “aktif kullanılan konteyner sayısı” başlıklı tabloda veriler paylaşıldı.

Buna göre, 26 Ocak 2026 tarihi itibarıyla toplam 360 bin 455 kişi konteynerlerde barınıyor. Şehirlerde 223 bin 72, kırsalda ise 137 bin 383 kişi konteynerlerde yaşıyor. Şehirlerde 70 bin 182, kırsalda da 56 bin 401 konteyner bulunuyor. Konteyner kent sayısı da 242. Rapora göre, bugüne kadar gerçekleştirilen kura törenleri sonucunda toplam 433 bin 667 konut ile 21 bin 690 işyerinin kurası tamamlandı. Hak sahiplerine teslim sürecinin devam ettiği belirtildi.

“Deprem vergileri nereye harcandı?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye’de can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi, risk azaltma politikalarının etkinleştirilmesi, toplanan kamu kaynaklarının amacına uygun biçimde kullanılması, afetlere dirençli şehirlerin oluşturulması ve geleceğe yönelik kalıcı önlemlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla mevcut yasal düzenlemelerin ve uygulamaların kapsamlı biçimde değerlendirilmesi için araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Poyraz önergede şunları söyledi: “17 Ağustos 1999’da yaşanan Gölcük depremi sonrasında getirilen ve kamuoyunda ‘deprem vergisi’ olarak bilinen Özel İletişim Vergisi kalemlerinin, 1999’dan bu yana toplanan toplam tutarı ortalama döviz kuru hesaplamasıyla yaklaşık 40 milyar doları aşmıştır. Bu kaynakların önemli bir bölümünün deprem riskini azaltmak, yapı güvenliğini artırmak ve afet hazırlığı için kullanılmadığı; genel bütçe harcamalarına yönlendirildiği yönündeki iddialar kamuoyunda ciddî bir güvensizlik doğurmuştur. Bu kaynaklarla kaç adet güvenli konut üretilebileceği, hangi riskli alanların dönüştürülebileceği ve neden bu fırsatların etkin biçimde değerlendirilmediği hususlarının incelenmesi kamu yararı açısından zorunludur.”