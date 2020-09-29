Veliaht Prens Nevvaf, Kuveyt'in yeni Emiri oldu

Kuveyt Emiri Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında vefat etmesinin ardından Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurdu.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın (83) ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurdu. Kuveyt'teki es-Seyf Sarayında, Başbakan Sabah el-Halid es-Sabah başkanlığında olağanüstü olarak toplanan bakanlar kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "Anayasa hükümleri ve emirliğin miras bırakılması hükümlerine ilişkin 1964 tarihli 4 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Kuveyt Emiri olduğu" belirtildi. Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Emir Nevvaf Kimdir? 1937'de dünyaya gelen yeni Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 1950'ye kadar 29 yıl hüküm süren Emir el-Ahmed el-Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın 6. oğlu. Siyasi hayata 1962'de atılan Sabah, 1991 yılından itibaren Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi. 2006 yılında ise veliaht prens olarak atandı. AA

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