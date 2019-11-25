Yahudi aileden Müslüman kadına teşekkür

Londra metrosunda Yahudi bir aileyi sözle taciz eden saldırgan gözaltına alınırken, mağdur aile de olaya müdahale ederek kendilerini savunan Müslüman kadına teşekkür etti.

İngiliz polisi kent merkezindeki bir metroda geçen hafta Yahudi bir aileye İncil'den Yahudi karşıtı bölümler okuyarak taciz eden saldırganın Birmingham'da gözaltına alındığını bildirdi. Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen olayda, Asma Shuweikh adlı Müslüman kadın saldırgana müdahale ederek aileyi savunmasıyla takdir toplamıştı.Ailenin adı açıklanamayan babası da bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla yayımladığı yazılı açıklamayla Shuweikh'e teşekkür etti.

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