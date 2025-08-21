İstanbul’un barajları kuruyor - Bursa’nın 35 günlük suyu kaldı

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son bir ayda yüzde 58’lerden 45,21’e düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre sıcak havanın da etkisiyle barajlardaki düşüş sürüyor. Şehre su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 19 Temmuz’da yüzde 58,28’ken o tarihten bu yana yüzde 13,07 azaldı. İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Hüseyin Toros, geçen yıl Ağustos sonunda barajlardaki doluluğun yüzde 45 olduğunu, bu yılsa daha Ağustos bitmeden yüzde 45 seviyelerine düştüğünü söyledi.

Toros, “Son 10 yıldaki baraj doluluk oranı, 2023’ten sonraki en düşük seviyesinde gözüküyor. Kısa vadede önemli bir yağışlı sistem gözükmüyor. Kısa vadeli yağışlar etki etmiyor. Uzun vadede yağması gerekiyor” dedi.

Bursa’nın 35 günlük suyu kaldı

Bursa’da içme suyunu sağlayan iki barajdan biri olan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. 60 milyon metreküp kapasitesi bulunan barajın boşalmasıyla birlikte, şehrin içme suyu yükünü artık sadece Doğancı Barajı taşıyor. Ancak 110 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı’ndaki doluluk oranı da yüzde 19’a kadar düştü. Bu durum, şehirde yalnızca 35 günlük su rezervinin kaldığını ortaya koydu.