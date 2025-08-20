"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Fenerbahçe, Benfica ile 0-0 berabere kaldı

20 Ağustos 2025, Çarşamba 23:00
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Portekiz'in Benfica ekibiyle 0-0 berabere kaldı.

İlk yarı 

2. dakikada Benfica organize geldi. Sağ kanatta topla buluşan Aursnes'in ceza yayı dışına gönderdiği pasta topla buluşan Rios sert vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak gole engel olurken, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta, İrfan Can Eğribayat son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada Fenerbahçe organize geldi. Orta sahada topla buluşan Amrabat, savunmanın arasından pasını Szymanski'ye aktardı. Bu futbolcu bekletmeden ceza yayı önünden sert vurdu ancak kaleci Trubin meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Semedo, ceza sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Trubin gole izin vermedi.

42. dakikada Benfica savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Oosterwolde, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, kaleci Trubin son anda uzanarak gole engel oldu.

Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı 

67. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Szymanski geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında iyi yükselen En-Nesyri kafayı vurdu ancak kaleci Trubin bu pozisyonda başarılıydı.

71. dakikada Benfica 10 kişi kaldı. 69. dakikada ilk sarı kartını gören Florentino, 2 dakika sonra Talisca'ya arkadan yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

81. dakikada Fred'in pasında sağ kanatta topla buluşan Talisca, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Kaleci Trubin'in müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitse de ofsayt sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

AA

Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

