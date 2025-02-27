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27 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Yoksul ülkeler borç batağında

27 Şubat 2025, Perşembe 00:12
BM Kalkınma Programı, birçok gelişmekte olan ve yoksul ülkenin karşı karşıya olduğu borç krizinin son 20 yılı aşkın süredir görülmemiş boyutlara ulaştığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, birçok gelişmekte olan ve yoksul ülkenin karşı karşıya olduğu borç krizinin son 20 yılı aşkın süredir görülmemiş boyutlara ulaştığı ve bu durumun kalkınmadan ödün verilmesine yol açtığı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde yapılacak G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı öncesinde yayımladığı yeni analizine göre, ülkelerin borç kırılganlığı göstergeleri endişe verici şekilde yüksek seyrediyor ve giderek kötüleşiyor. Halihazırda 56 gelişmekte olan ülkede faiz ödemeleri hükümet gelirlerinin yüzde 10’unu aşarken, bu oran 10 yıl öncesinin iki katı seviyesinde bulunuyor. Bu ülkelerden 17’si, gelirlerinin yüzde 20’sini faiz ödemelerine ayırıyor.

Son dakikaya kadar beklenilmemeli

Borç sorunu yaşayan veya yüksek risk altında bulunan en yoksul 31 ülkenin toplam dış kamu borcunun 205 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. UNDP verilerine göre, 2023’te gelişmekte olan ekonomilerin toplam dış borcu 1,4 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı. En yoksul ülkeler, son 10 yılda üç katına çıkan borç maliyetleri ve dört katına ulaşan faiz ödemeleri nedeniyle toplamda 36 milyar dolarla artan borçlardan en fazla etkilenen ülkeler oldu. UNDP İcra Direktörü Achim Steiner, analize ilişkin değerlendirmesinde, “Borç-kalkınma dengesizliği, dünyanın en yoksul ülkelerinin birçoğu için kalkınma ilerlemesinde kayıp bir 10 yılı tehdit ediyor. Uluslararası toplum, somut finansal can simidi sağlamak için son dakikaya kadar beklememeli. Yeni bir borç hafifletme girişimi, malî ve siyasî açıdan gerekli” ifadelerini kullandı.

AA

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