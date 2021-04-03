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3 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Yunan ve Tunus donanmaları ortak tatbikat gerçekleştirdi

03 Nisan 2021, Cumartesi 16:26
Yunan ve Tunus donanmaları, uluslararası sularda çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Tunus Savunma Bakanlığı’ndan Fransız Haber Ajansı’na (AFP) yapılan açıklamada, "kaçakçılık ve yasa dışı göçle mücadele içinde olmak üzere denizlerdeki tüm tehlikelere karşı iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek için bu tatbikat gerçekleştirildi.” denildi.

Açıklamada, ortak tatbikatta ayrıca denizde araştırma, kurtarma ve keşif çalışmalarıyla ilgili iş birliğinin geliştirilmesinin de hedeflendiği ifade edildi.

Ortak tatbikatın Tunus karasularına yakın bir bölgede yapıldığı kaydedildi.

Geçen yıl Türkiye ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin ardından Fransa ile uluslararası sularda tatbikat yapan Yunanistan son olarak mart ayında ABD donamasıyla askeri tatbikat düzenledi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Yunan, Tunus, donanma, ortak tatbikat
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