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28 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Yunanistan'a ait 2 petrol tankeri İran tarafından alıkonuldu

28 Mayıs 2022, Cumartesi 01:54
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petrol tankerine müdahale ettiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait seyir halindeki iki petrol tankerinin denizcilik kurallarını ihlal nedeniyle alıkonulduğu belirtildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" adlı tankerlerden birine Asuliye diğerine de Bender Lenge açıklarında müdahale edildi.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan İran bayraklı bir geminin alıkonulduğu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğu duyurulmuştu.

Dışişleri Bakanlığı da ülkesinin itirazlarını iletmek için Yunanistan'ın Tahran'daki Maslahatgüzarı'nı aynı gün Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve geminin alıkonulmasını "uluslararası bir eşkıyalık örneği" şeklinde niteleyerek, olaydan Yunanistan'ın sorumlu tutulacağını açıklamıştı.

ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarı da bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, geminin ve el konulan yükünün derhal serbest bırakılması gerektiği ifade edildi.

AA

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