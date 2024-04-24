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25 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

ABD Senatosu TikTok’un yasaklanmasını kabul etti

24 Nisan 2024, Çarşamba 23:16
ABD Senatosu, TikTok’un Amerika’da yasaklanmasına neden olabilecek tartışmalı yasa tasarısını onayladı.

TikTok’un Çinli sahibi ByteDance’e hisselerini satması için dokuz ay süre tanınıyor, aksi takdirde uygulama, ABD’de engellenecek. Onaylanan tasarı ABD Başkanı Joe Biden’a gönderilecek. Biden daha önce tasarı masasına ulaşır ulaşmaz imzalayacağını söylemişti.

Çinli ByteDance ise BBC’ye bu karara hemen bir yanıt vermediğini belirtti. Firma daha önce kendisini TikTok’u satmaya zorlayacak her türlü girişime karşı çıkacağını belirtmişti. ABD, ByteDance’i TikTok’u satmaya zorlamada başarılı olursa dahi anlaşma yine Çinli yetkililerin onayına sunulacak. Ancak Pekin böyle bir harekete karşı çıkacağına söz vermişti.Söz konusu tedbir , Ukrayna, İsrail, Tayvan ve ABD’nin Hint-Pasifik bölgesindeki diğer ortaklarına yönelik askeri yardımı da içeren dört yasa tasarısından oluşan bir paketin parçası olarak kabul edildi. Milletvekillerinden geniş bir destek gördü; 79 Senatör lehte, 18 Senatör ise aleyhte oy kullandı. Milyonlarca Amerikalı hakkındaki verilerin Çin’in eline geçebileceği korkusu, Kongre’nin TikTok’u Pekin merkezli şirketten ayırma çabalarına yol açtı.

 

AA

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